(Foto by Chiara Pederzoli)

prima pagina il Cittadino 4 gennaio 2018 (Foto by Chiara Pederzoli)

Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 4 gennaio 2018 Attenzione al Gp d’Italia 2018, a rischio secondo il presidente Aci . È la notizia di apertura del Cittadino in edicola giovedì 4 gennaio, primo numero del 2018. Sul giornale anche i trasporti pubblici e le staffette tra gli ultimi nati del 2017 e i primi dell’anno nuovo.

Attenzione al Gp d’Italia 2018. Sì, perché Regione Lombardia a fine 2017 ha stanziato i 15 milioni di euro per salvare il tempio della velocità. Ma il presidente Aci Sticchi Damiani gela tutti: «Saltati provvedimenti previsti nella legge di stabilità». È la notizia di apertura del Cittadino in edicola giovedì 4 gennaio, primo numero del 2018.

In primo piano i trasporti pubblici e la rivoluzione al via da lunedì 8 gennaio: una mappa per raccontare le novità delle linee di Autoguidovie interessate dall’operazione di semplificazione e potenziamento del servizio. Soprattutto pensando agli studenti.

E poi la cronaca. I dati della Questura del 2017 dicono che c’è stato un crollo dei reati anche a Monza, con i furti in casa diminuiti del 20% e l’aumento di truffe digitali e usura.

Un monzese ha postato su Facebook le fotografie del secondo furto in casa in quattro giorni. Con danni ingenti.

Le altre notizie. I primi nati del 2018 e gli ultimi nati del 2017: in due pagine le staffette tra i piccolini nati nei quattro ospedali della Brianza. A Monza Simone ha passato il testimone a Greta. E poi le storie di Vimercate, Desio, Carate Brianza.

Il bilancio dell’Arpa disegna un 2017 con Monza per 86 giorni oltre la soglia di allarme del Pm 10 (la normativa fissa il limite a 35 giorni). E non è la peggiore in Lombardia.

In cronaca le proteste sui social per il mancato rispetto dell’ordinanza firmata dal sindaco Allevi per la notte dell’ultimo dell’anno. Tanti botti e fuochi, nonostante i divieti, («anche vicino all’hospice»).

Il saluto speciale di una donna di Seregno che lo scorso ottobre, al nono mese di gravidanza, era rimasta coinvolta in un incidente nel tunnel della Valassina: con Edoardo è andata a salutare il poliziotto della Stradale che era intervenuto e l’aveva aiutata.

Il caso di via Borsa dove, dopo l’installazione del semaforono intelligenti, ci vogliono fino a quindici minuti per attraversare l’incrocio. E i piani presentati agli uffici comunali da due operatori per una nuova area commerciale dietro l’ex Fiera, nella zona di viale Stucchi.

La Costituzione ha compiuto 70 anni e tre monzesi illustri – Giancarlo Nava, Felice Camesasca e Pier Franco Bertazzini – sono tornati all’1 gennaio 1948 per raccontare quell’evento storico. Mentre i partigiano Cino (Felice De Sanctis) ha festeggiato i 91 anni con un una bella nuotata in piscina.

C’è anche la storia di Efoe Sassou, l’ex migrante operatore della Croce rossa che insegna le regole per vivere (bene) in Italia.

E dopo l’attrice Silvana Fallisi, monzese del 2017 per il Cittadino, sul giornale in edicola c’è il monzese dell’anno scelto dai monzesi alla redazione mobile. Diversi i candidati, un solo vincitore.

Per i “Tipi monzesi” si racconta Maria Vittoria Albani, regina artigiana della bigiotteria premiata fin dal 1957.

Nella pagina del volontariato e delle buone notizie il bilancio di tre anni di attività della onlus “Insieme si può fare” e dei nuovi progetti per le famiglie della Siria.

Il ristoratore Matteo Scibilia ricorda Gualtiero Marchesi, scomparso la scorsa settimana a Milano.

In sport il Vero Volley si prepara per il derby tra Gi Group Team Monza e Revivre Milano e festeggia la storica qualificazione della Saugella alle Final four di Coppa Italia.

Come tradizione di fine anno, in edicola lo speciale dedicato alla pesca e alle società monzesi.

Il CittadinoPiù apre sull’influenza: il picco non è ancora arrivato ma a Monza i casi sono in crescita e l’ospedale si prepara.

Economia: due anni di crescita per la Brianza è la previsione secondo l’elaborazione della Camera di Commercio fino al 2019.

In cultura la sinfonia laser che conquista l’Europa: è il nuovo progetto artistico di Area Odeon a Riga e a Messina.

Un giovedì di vacanza: il 4 gennaio la redazione mobile del Cittadino non sarà in piazza Roma a Monza.

