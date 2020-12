Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 3 dicembre 2020 (con I Quaderni dell’economia) Emergenza sanitaria e cronaca nera in primo piano sul Cittadino in edicola a Monza giovedì 3 dicembre 2020. Ampio spazio è dedicato all’omicidio di San Rocco. Tornano I Quaderni dell’Economia (dedicati alle tasse) e stanno per arrivare i calendari.

Emergenza sanitaria e cronaca nera in primo piano sul Cittadino in edicola a Monza giovedì 3 dicembre 2020. Ampio spazio è dedicato all’omicidio di San Rocco: due ragazzini di 14 e 15 anni sono accusati di aver ucciso a coltellate un uomo di 42 anni, Cristian Sebastiano, residente a pochi metri dal luogo dell’aggressione, in via Fiume. La vittima era tossicodipendente e proprio al mondo della droga sembra essere legato il movente, che sarà chiarito dalle forze dell’ordine.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 3 dicembre 2020

(Foto by Chiara Pederzoli)

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE: leggi il giornale a 0,99 cents



Intanto nel quartiere restano il dolore di tre famiglie e di una comunità intera: sul Cittadino le parole del papà di Sebastiano e le reazioni di residenti, rappresentanti della società civile e della scuola. Perché San Rocco non vuole passare come una periferia “sbagliata”.



Emergenza sanitaria e vaccino anticovid. Il ministro alla Salute Roberto Speranza ha presentato alle Camere il piano vaccinale per l’Italia che avrà il suo cuore tra primavera e estate e sarà gratuito. Anche la Lombardia ha fornito le prime informazioni con 260mila lombardi individuati per essere vaccinati per primi.

Intanto la Lombardia è passata dalla zona rossa alla zona arancione e domenica il CittadinoMb è andato in centro per ascoltare le sensazioni di commercianti e cittadini, che in alcuni casi hanno formato qualche coda per entrare nei negozi.

La questione dei costi delle luminarie invece è finita in consiglio comunale, il sindaco ha difeso la scelta ma le polemiche non si sono spente.

Continua il viaggio del CittadinoMb nei quartieri per capire come viene vissuta questa seconda ondata dell’emergenza e questa settimana fa tappa a Triante.

Tra le altre notizie ci sono i 50 anni della parrocchia Libertà e la festa del rione organizzata per l’occasione online. E una panoramica sul Natale solidale e le proposte di regalo delle associazioni per aiutare gli altri.

In sport l’1-1 tra Monza e Vicenza di mercoledì sera per il recupero della terza giornata di serie B e una pagina dedicata ai 100 anni dalla nascita di Fiorenzo Magni, il Leone delle Fiandre, campione di ciclismo.

Tornano i Quaderni dell’Economia e sono dedicati alle scadenze delle tasse. In cultura c’è il primo disco solista di Marco Pancaldi, chitarrista e tra i fondatori dei Bluvertigo.

Un’altra iniziativa editoriale è in arrivo: la prossima settimana con il Cittadino tornano i calendari realizzati ancora in collaborazione con il Fai, con il Centro fotografico monzese e l’Istituto per la storia dell’arte lombarda. Un progetto per portare la bellezza in ogni casa con le opere d’arte del territorio, una per ogni mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA