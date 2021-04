Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 29 aprile 2021 Riaperture e campagna vaccinale ma anche urbanistica in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 29 aprile 2021.

Riaperture e campagna vaccinale ma anche urbanistica in primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 29 aprile 2021. Ci sono i progetti per i tre grattacieli lungo viale Lombardia raccontati dallo studio di architettura.

Il piano attuativo è stato presentato formalmente in Comune dalla proprietà e dallo studio AB3 - Architettura Battistoni e Associati un paio di settimane fa e “aggiornato sulla base delle informazioni prescritte dalla giunta”. Prevede tre palazzine di 68, 58 e 43 metri quadri. Il più alto dei palazzi romperebbe il record cittadino, lasciando insuperato però il campanile del duomo a quota 75 metri. Il Pd attacca la maggioranza. Sassoli: “Mistificazione. Parlano del nulla”.

E c’è la variante al Ptcp che frena il mattone. In tutta la provincia spariscono quattro milioni di metri quadrati di cemento. Il documento approvato martedì 27 aprile dall’assemblea consiliare della Provincia di Monza e della Brianza interviene sulla superficie ancora urbanizzabile, riducendola di un terzo. Si tratta di un intervento nel solco del Ptcp approvato dalla Giunta Allevi nel 2013, che mirava alla salvaguardia del territorio. L’obiettivo, ora, è quello di approvarlo entro la fine del mandato dell’attuale Consiglio.

L’emergenza sanitaria prende i colori della zona gialla, ma anche del cielo grigio che ha segnato una ripartenza a singhiozzo dei ristoratori monzesi. Ma nonostante tutto ha prevalso la voglia di normalità. “La gente ha voglia di ritrovare i gesti quotidiani, ma le regole non sono sempre chiare a tutti”. E c’è chi avvisa: i lavoratori preferiscono ancora l’asporto. I commenti delle attività monzesi nei primi giorni con servizio ai tavoli almeno a pranzo.

Intanto procede la campagna vaccinale, Monza ha fatto il suo primo record. Lunedì sono state oltre 3.900 dosi di siero vaccinale antiCovid somministrate in città nei diversi centri e in questo quadro proprio lunedì ha aperto il centro vaccinale all’ex Philips di Monza che è il più grande della Brianza ma è anche uno step nel progetto di rigenerazione urbana della vasta area tra viale Campania e via Borgazzi.

Sul giornale in edicola l’intervista a Enrico Dalceri, la Mabilia dei Legnanesi, impegnato come volontario al centro vaccinale di viale Stucchi.

In cronaca gli sviluppi delle indagini sull’omicidio di San Rocco e gli arresti della banda di cannibali d’auto che ha messo a segno colpi anche a Monza e in Brianza.

E in esclusiva il ritrovamento delle foto di re Umberto I sul letto di morte. E l’anniversario dei 200 anni della morte di Napoleone Bonaparte.

In sporto la tegola sull’Ac Monza: otto giocatori in quarantena nel momento cruciale della stagione per una gita al Casinò di Lugano. Potrebbe costare cara la “leggerezza”che costringerebbe, in virtù delle misure anti-Covid, a saltare ben due partite. La squadra di mister Brocchi è chiamata a dare il tutto per tutto in ottica promozione dopo un periodo difficile: a distanza di pochi giorni affronterà Salernitana e Lecce, match decisivi per le residue speranze di Serie A.

