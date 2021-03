Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 25 marzo 2021 (con i Quaderni dell’economia) Caos vaccini anche a Monza e in Brianza e l’ospedale San Gerardo in un anno di pandemia in evidenza sul cittadino che arriva nelle edicole giovedì 25 marzo. Con il giornale anche i Quaderni dell’economia.

Caos vaccini anche a Monza e in Brianza e l’ospedale San Gerardo in un anno di pandemia. C’è sempre l’emergenza sanitaria in primo piano sul cittadino che arriva nelle edicole giovedì 25 marzo e sabato 27 marzo.

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE: leggi il giornale a 0,99 cents

Nell’intervista al direttore generale dell’Asst Monza Mario Alparone: “In questi mesi abbiamo imparato a gestire molto meglio i pazienti. Per il personale sanitario sono stato molto attento alla gestione del rischio: numero di dipendenti contagiati ben inferiore alle medie regionali. Mortalità covid ridotta del 50% dalla prima ondata”.

Dopo la prima ondata recuperate 54mila prestazioni ambulatoriali di carattere urgente al 75% nei tempi previsti. Nel frattempo continuano a salire i contagi e i ricoveri.

E c’è la situazione dei vaccini alla luce del caos scatenato alla fine della scorsa settimana dal mancato invio dei 400 sms di conferma delle prenotazioni dal portale gestito dalla società Aria che ha innescato una corsa dell’Asst Monza alla convocazione dei vaccinandi per non sprecare le dosi da somministrare.

Su Il Cittadino il racconto in prima persona di una cronista, prenotata nella lista degli insegnanti e del personale scolastico: così, dal punto di partenza che “al San Gerardo ci sono più dosi di vaccino che insegnanti da vaccinare” racconta del tam tam che si è messo in moto nel sabato nero del sistema regionale.

A proposito del flop vaccinazioni over 80, il sindaco di Monza Dario Allevi commentando il disastro di Aria nel weekend ha parlato di ritardi inaccettabili e ha spiegato i nuovi obiettivi regionali: «Vaccini alla platea degli over 80 conclusa in dieci giorni».

Intanto piovono le critiche, insieme a dubbi e preoccupazioni, anche tra i cittadini: sul giornale la storia emblematica di un cittadino paziente fragile per diverse patologie ma under 80 che si chiede quando toccherà a lui, che ha già visto vaccinarsi la moglie medico e il figlio vicepreside. Mentre lui aspetta come la zia ultracentenaria.

E il reportage dalla piazza della manifestazione anti-dad e delle iniziative di famiglie e studenti che chiedono la riapertura delle scuole, 400 in centro a Monza.

In cronaca nera e giudiziaria il sondaggio con cui i commercianti confermano l’aumento della criminalità a Monza e in Brianza; il processo ai due baby killer di San Rocco accusati dell’omicidio di Cristian Sebastiano: in due con due coltelli contro il loro pusher; il rinvio a giudizio di Morgan per stalking e diffamazione nei confronti di una cantautrice monzese con cui aveva avuto una relazione finita in modo burrascoso.

In cronaca il bilancio 2021 approvato dal Comune di Monza. Per la maggioranza è un documento che “prepara il rilancio e non spreca soldi”, ma le opposizioni non la pensano allo stesso modo: ed è polemica. L’accusa: “Raddoppiati i costi per l’assistenza domiciliare per le persone in quarantena o malate di Covid”. Il dem Longoni: “Crescono le concessioni cimiteriali, le tariffe sportive, i diritti di segreteria dell’anagrafe, il costo delle pratiche urbanistiche. La presentazione dei piani conformi al Pgt sale da 300 a 500 euro, quella dei progetti in variante da 500 a mille”.

In economia lo sciopero della filiera Amazon, il primo del genere in Italia, che a Buirago di Molgora ha raggiunto il 99% di adesione. L’azienda ha stimato l’adesione in una percentuale vicina al 10, i lavoratori raccontano il perché della loro iniziativa.

In cultura c’è il Dantedì e le iniziative di Monza. Anche con l’Alighieri a fumetti.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 25 marzo 2021 e Quaderni dell'economia

In sport l’impresa della Saugella Monza che ha conquistato la Cev Cup 2021, il secondo trofeo internazionale della storia. Nella finale di ritorno, a Istanbul, il Galatasaray non ha avuto scampo: nessun errore, nessuna distrazione, forza e concentrazione nel 3-0 della Saugella di Marco Gaspari anche in trasferta. Vinti i primi due set 25-17 e 25-19 il trionfo è stato sigillato anche dalla matematica e in campo è scoppiata la festa. Alessia Orro Mvp della finale.



L’Ac Monza invece stringe i denti dopo il pesante ko casalingo con il Venezia e punta a ricaricare le pile nella sosta della serie B.

In allegato gratuito con il giornale in edicola c’è il nuovo numero dei Quaderni dell’economia dedicati al lavoro agile.

E lo speciale pubblicitario Affari di casa dedicato al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA