Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 25 giugno 2020 Ci sono i Giovannini d’oro ad aprire il Cittadino in edicola giovedì 25 giugno 2020. Le benemerenze cittadine sono l’omaggio di Monza a chi ha combattuto il Covid 19. E poi la Monza del futuro che cancella, urbanisticamente parlando, quella del passato. E l’addio a un grande albergatore monzese.

Sono ancora i Giovannini d’oro ad aprire l’edizione monzese de il Cittadino, in edicola da giovedì 25 giugno. Sono state infatti assegnate le onorificenze monzesi: tra i premiati anche il medico Oscar Ros, in prima fila a fianco dei malati prima di morire per Coronavirus. Un minuto di silenzio per le 198 vittime monzesi dell’epidemia.

Spazio poi alla cronaca giudiziaria: c’è anche Monza nelle carte dell’inchiesta milanese per le presunte tangenti nelle metropolitane milanesi. Dalle intercettazioni spuntano un concorso truccato per l’assunzione di un monzese e le trame per assegnare alcuni lavori nel prolungamento della rossa a Bettola.

Urbanistica: fa discutere la proposta di variante presentata dal privato per l’area dell’ex feltrificio Scotti: palazzi più alti, fino a 10 piani, e addio alla gloriosa ciminiera che ricorda la Monza industriale di inizio secolo scorso.

Coronavirus: gli ultimi dati di Regione Lombardia e il progetto di far diventare l’ospedale San Gerado di Monza centro permanente contro le pandemie.

Poi, una storia d’altri tempi: lui 105 anni, lei 100: sono sposati dal 1944. Storia di un amore che non ha mai conosciuto pause: “Ogni giorno è come se fosse il primo”.

E un’altra storia ricorda un personaggio scomparso nei giorni scorsi e protagonista di una Monza che non c’è più: è morto Carlo Villa, il signor Fantello. Un albergatore dal cuore biancorosso come il Monza calcio.

