Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 25 febbraio 2021 (con l’album delle figurine dell’autodromo) A un anno dall’inizio di tutto, c’è ancora la pandemia in primo piano sul Cittadino che arriva in edicola giovedì 25 febbraio 2021. Ma in apertura c’è la morte dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo in un agguato, lunedì mattina: con un ritratto scritto da una persona che lo conosceva bene.

Sta arrivando la terza ondata dell’emergenza coronavirus? L’ospedale San Gerardo ha il piano pronto, a Monza e in Brianza sono stati identificati nei giorni scorsi i primi casi di variante inglese, la grande speranza è nella campagna vaccinale non solo nelle somministrazioni.

Giovedì è anche il giorno dell’incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, che ha parlato di una possibile produzione conto-terzi in Italia per il farmaco delle multinazionali. Uno dei poli produttivi di riferimento potrebbe essere proprio la Brianza: si fanno i nomi di aziende come Thermo Fisher (Monza) e Acs Dobfar (Vimercate).

Ma in apertura c’è la morte dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo in un agguato, lunedì mattina: Luca Attanasio aveva 43 anni, era cresciuto a Limbiate e ha lasciato un bel ricordo in tutte le persone che lo hanno conosciuto nella sua vita in città o nel mondo. In edicola il ritratto della giornalista del Cittadino Arianna Monticelli,che lo ha conosciuto fin da piccolo. Dopo i funerali di Stato, sabato celebrazione a Limbiate - che ha proclamato il lutto cittadino - officiata dall’arcivescovo Mario Delpini.

In cronaca anche la morte di Federico Schiraldi, precipitato da un balcone a Firenze, con il ricordo del compagni di classe del Mosé Bianchi.

E se sulla Brianza, dal punto di vista meteo, la settimana profuma di primavera, secondo i dati dell’occupazione per l’anno in corso è un grande freddo, con tutti i tipi di contratti in calo. Se ne parla in economia.

In cronaca c’è la Villa reale di Monza: la settimana scorsa Attilio Navarra, presidente di Nuova Villa reale Spa e ormai ex concessionario, è tornato nelle sale della reggia per una conferenza stampa in cui ha dato l’addio al progetto dopo il divorzio con il Consorzio. Difendendo l’idea: «Sulla carta funzionava, ma noi abbiamo fatto la nostra parte, l’ente pubblico no».

Intanto il problema adesso è l’Ala Nord: è la grande orfana dei progetti di restauro, ancora chiusa al pubblico e di fatto inagibile. Ecco, l’ala nord “spancia”, cioè ha problemi strutturali, che presto saranno messi in monitoraggio.

Intanto la proprietà chiede la demolizione per l’ex Pastori Casanova. L’area dell’ultima storica fabbrica dismessa del centro di Monza correrebbe forti rischi dopo il crollo di 2mila metri quadrati di cornicione della scorsa estate e la conseguente messa in sicurezza fino alla fine di marzo. Nel frattempo è stato modificato il piano attuativo per l’ex Ciom in via Guerrazzi: ospiterà spazi per coworking e start up, un vero e proprio villaggio dell’innovazione.

In cultura la presentazione del libro “Uccidete il re buono” del giornalista e inviato Giorgio Ferrari, l’ultimo testimone del pittore Pompeo Mariani, i teatri illuminati a Monza e in Brianza per l’iniziativa che a inizio settimana ha riacceso insegne e sale per accendere l’attenzione sul settore della cultura che sta pagando duramente l’emergenza. Manifestazione che sabato sarà seguita da “L’ultimo concerto?”.

In sport l’avvicinamento a Monza-Cittadella, match di serie B con i biancorossi secondi in classifica.



In edicola con il Cittadino l’inserto di approfondimento “I quaderni dell’economia” su mercato immobiliare, superbonus, condomini e lo speciale pubblicitario Affari di casa sul mercato immobiliare del territorio.



L’iniziativa speciale è il ritorno delle figurine storiche: l’album 2021 è dedicato all’autdromo e i pacchetti di figurine sono in edicola. Con l’edizione di sabato c’è l’album di Brugherio. Guarda il video di presentazione.

