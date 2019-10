Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 24 ottobre 2019 L’arresto della diciannovenne mente dell’accoltellamento ai giardinetti di San Rocco in apertura del Cittadino in edicola giovedì 24 ottobre 2019 e i messaggi che l’hanno incastrata. E poi cronaca, la morte del mecenate Franco Gaiani, il Motor Show e X Factor. E il Cittadino 120.

Diciannove anni e la freddezza per organizzare l’aggressione all’ex fidanzato, tendendogli una trappola e messaggiando con i complici. C’è il terzo arresto nel caso dell’accoltellamento ai giardinetti di San Rocco in apertura del Cittadino in edicola giovedì 24 ottobre 2019: si tratta della ragazza che da testimone è diventata mente del tentato omicidio. Sul giornale i messaggi che l’hanno incastrata.

prima pagina il Cittadino 120: anni 1980 1989

È la settimana del Cittadino 120, l’inserto gratuito dedicato alla storia di Monza e Brianza e dell’Italia riletta attraverso le pagine del giornale. È l’iniziativa che festeggia i 120 anni della testata, fondata nel 1899, e con la decima uscita racconta il decennio 1980-1989, quello della caduta dei muri. E della storica nevicata dell’85.



Tornando alle notizie. Sul Cittadino la morte dell’ingegnere mecenate monzese Franco Gaiani, il caso dell’esumazione del campo destinato ai bambini al cimitero comunale senza l’avviso alle famiglie e le scuse del sindaco in consiglio comunale.

E poi le condanne per i ragazzi della gang del centro, ma anche la protesta di via Italia contro il degrado che dalla stazione, sorvegliata dalle forze dell’ordine, si è spostato verso il centro.

prima pagina il Cittadino giovedì 24 ottobre 2019

E poi il Monza Motor Show di giugno 2020: l’intervista all’organizzatore Adrea Levy, ospite in redazione, aiuta a svelare altri particolari dell’evento in arrivo in autodromo. Come, per esempio, dove e come saranno disposti gli stand.



Senza dimenticare X Factor che da giovedì sera debutta in prima serata con la fase live dalla Candy Arena di Monza, anzi l’X Factor Dome: il Cittadino racconta il dietro le quinte del talent musicale di Sky.



E la Biennale giovani d’arte che da sabato è inaugurata all’orangerie di Villa reale: 10 accademie, 10 docenti, trenta artisti. Il Cittadino è media partner e presenta la mostra-premio d’arte della città.

In edicola con il Cittadino le rubriche La Salute in tavola e gli Affari di casa. La redazione mobile giovedì è in piazza Roma, all’arengario, dalle 9.30 alle 12.30.

