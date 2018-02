Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 22 febbraio 2018 Su il Cittadino in edicola giovedì 22 febbraio 2018 la denuncia dei rincari in arrivo per i monzesi dopo la presentazione del bilancio da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione del “Paese ritrovato”, il centro all’avanguardia per l’Alzheimer.

La denuncia dei rincari in arrivo per i monzesi dopo la presentazione del bilancio da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione del “Paese ritrovato”, il centro all’avanguardia per l’Alzheimer voluto dalla cooperativa La Meridiana e pronto all’inaugurazione. Sono le notizie in evidenza su il Cittadino in edicola giovedì 22 febbraio 2018.

La notizia di apertura è l’aumento delle tariffe fino al 30% per le concessioni cimiteriali come per gli impianti sportivi: secondo la denuncia del Pd, dopo la presentazione del bilancio, cresceranno i prezzi per tombe e loculi, ma anche per frequentare gli impianti sportivi.

In primo piano un viaggio con foto, presentazione e interviste del nuovo villaggio dedicato ai malati di Alzheimer in via Casanova.



In cronaca nera e giudiziaria la svolta del delitto di Ornago con la richiesta di scarcerazione per Paolo Villa, finora unico indagato per la morte della sorella e della nipote trovate senza vita in casa: i primi risultati avrebbero scagionato il pensionato.

E poi la presentazione del nuovo nucleo Nost della polizia locale che si occuperà di sicurezza urbana e l’indagine della Dia che ha portato a un prestanome monzese (non indagato) per ripulire i soldi delle ’ndrine. È l’operazione con due arresti a Vimercate.

La politica e il conto alla rovescia verso le elezioni regionali: parola ad altri sei candidati.

L’intervista al presidente della Provincia Roberto Invernizzi evidenzia una situazione difficilissima per l’ente che è a un passo dal crac finanziario.

La cronaca della città. Quartiere per quartiere il Cittadino ha disegnato la mappa dei medici di base, ha raccolto la preoccupazione di alcuni residenti ma anche la storia del dottor Davide Bonanno, che sta svolgendo il tirocinio.

Ma, quartiere per quartiere, ha anche raccolto le segnalazioni delle cicatrici nelle strade per i lavori di posizionamento della fibra ottica.

Il “caso scuole”: troppi iscritti al Mosé Bianchi hanno costretto l’istituto a respingere 78 richieste.

Il progetto di Morgan della scuola internazionale di musica torna in auge e l’artista intende presentarlo venerdì sera in un incontro allo Sporting, a caccia di sostenitori.

Sempre per la musica la notizia che ha infuocato il sito internet ilCIttadinoMB: a luglio il parco di Monza ospiterà “Tomorrow Land”, un festival elettrodance internazionale.

In città piazza Trento Trieste, dieci anni dopo il restyling, è ancora alle prese con le nuove sostituzioni delle lastre; in piazza Castello gli imprenditori che avevano presentato il progetto per un ristorante in stazione chiedono la mediazione del sindaco con la società Centostazioni. Come ha fatto per il cinema Teodolinda.

Dai quartieri la segnalazione di nuovi bidoni misteriosi abbandonati a San Fruttuoso, la petizione da 730 firme che San Rocco ha consegnato contro la riapertura di via D’Annunzio, il dossier del comitato Sant’Albino sulla passerella.

Al parco l’idea di tre appassionati runner che organizzano un corso per chi imparare a correre e tenersi in forma.

E la presentazione della Run for Life che si corre domenica 4 marzo.

Per i “Tipi monzesi” parola ad Angelica Schiatti, in studio per registrare il primo album solista dopo i successi con i Santa Margaret e dopo aver firmato la title track del nuovo lavoro di Ermal Meta.

In sport la Saugella dopo la sua prima final four di Coppa Italia della storia, ma soprattutto la notizia del corteggiamento dello zar del volley Ivan Zaytsev da parte del Gi Group.

E l’intervista alle tre monzesi convocate nell’Italrugby per il Sei nazioni femminile.

Il CittadinoPiù apre con il nuovo servizio della Cisl di uno sportello per la tutela delle lavoratrici nei casi di molestie sul luogo di lavoro.

In economia il focus professioni sui consulenti del lavoro tra paghe e diritti.

In cultura il Giappone che ha invaso la città con la mostra “Mangasia” in Villa reale dopo le Immagini della Fantasia ai musei civici.

E “Nobody sees me like I do” di Sam Havadtoy (marito di Yoko Ono dopo la morte di John Lennon) per una esposizione pop negli appartamenti dei Savoia.

Sul giornale in edicola gli speciali pubblicitari La Salute in tavola, Brianza a due ruote, Affari di casa e Lavoro Domande&Offerte.

Giovedì 22 febbraio la redazione mobile del Cittadino torna in piazza Roma: vicino all’arengario dalle 9.30 alle 12.30.

