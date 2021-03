Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 18 marzo 2021 Le ricadute della terza ondata sul mondo della scuola e dell’economia sono i temi in evidenza sul Cittadino in edicola giovedì 18 marzo 2021. Col giornale l’approfondimento con i calendari della nuova stagione di Formula 1 e Motogp.

Le ricadute della terza ondata sul mondo della scuola e dell’economia sono i temi in evidenza sul Cittadino in edicola giovedì 18 marzo 2021. La scuola perchè il passaggio in zona rossa che ha chiuso gli istituti di ogni ordine e grado, compresi nidi e micronidi, ha portato in piazza le famiglie soprattutto degli studenti più giovani.

Un’onda di flash mob, sit in, manifestazioni silenziose che partite da Monza hanno attraversato la Brianza per sostenere il diritto all’istruzione in presenza. Il nuovo appuntamento è per domenica 21 marzo nel pomeriggio in piazza Trento a Monza per la manifestazione nazionale promossa dal gruppo “Scuola in presenza”.



Sul Cittadino ci sono anche le testimonianze dalle case stravolte dalla dad: storie di chi con più figli impegnati non ha spazio sufficiente, chi peregrina da una stanza all’altra più volte al giorno, chi lavora.



Poi la zona rossa anche sull’economia dei lavoratori del mondo della ristorazione: perché l’ennesimo stop fa paura e servono ristori che sostengano davvero. Ne parla il delegato neoleletto della giunta dell’Unione Commercianti. Tra chi ha paura c’è anche chi getta il cuore oltre l’ostacolo e decide di aprire ed è la storia di un passaggio di testimone atteso per la fine del mese per un panificio in zona ospedale San Gerardo, che proprio in lockdown si rilancia dopo un cambio di proprietà.

E i vaccini. Il caso Astrazeneca ha tenuto banco anche a Monza e in Brianza, l’improvvisa sospensione cautelativa della somministrazione delle dosi ha interrotto la campagna vaccinale degli insegnanti che, già nelle sedi per gli appuntamenti previsti, sono stati rimandati a casa. Sono stati 1.200 gli appuntamenti rimandati al giorno che devono essere riprogrammati.

Intanto l’obiettivo è accelerare anche e soprattutto sulle somministrazioni agli anziani over 80: sono molti i casi di ultranovantenni ancora in attesa in un sistema in cui è saltata sia la priorità anagrafica sia quella delle condizioni di salute che avrebbero voluto i più anziani e i soggetti più fragili vaccinati subito. Il consiglio è: rifare la prenotazione.

In cronaca l’addio a Alberto Lucchesini: il padre dello scoutismo monzese è morto a 82 anni. Era stato candidato anche al Giovannino d’Oro.

E un approfondimento sulle barriere architettoniche: Monza ha un piano per l’eliminazione delle barriere ma è datato 1989. Intanto il mondo è andato avanti e il Cittadino lo racconta attraverso le esperienze dirette di chi ci deve fare i conti tutti i giorni.

In sport fari puntati sulla serie B sullo scontro cruciale tra Monza e Venezia, scontro diretto imporantissimo sulla strada per la serie A.



E sulla pallavolo: la Saugella Monza ha vinto agilmente gara 1 della finale di Cev Cup contro il Galatasaray e si prepara alla finale di ritorno, il 23 marzo a Istanbul. Per portare in Italia la seconda coppa continentale in ordine di importanza. E la seconda della storia dopo la Challenge Cup 2019.

Con il giornale in edicola giovedì e sabato l’approfondimento con i calendari della nuova stagione di Formula 1 e Motogp: piloti e team protagonisti del Mondiale che sta per ripartire.

