Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 17 settembre 2020 (con la novità XXL) Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 17 settembre 2020: scuola, scuola e scuola perché è un anno speciale, anche e soprattutto per gli studenti. E poi la cronaca che coinvolge ancora minorenni e in economia la morte di Giulio Fumagalli Romario. In edicola la novità XXL.

Scuola, scuola e scuola: perché è un anno speciale, anche e soprattutto per gli studenti che lunedì dopo mesi di lontananza sono tornati a riempire le scuole. E allora il Cittadino è andato prima di tutto ad ascoltare le voci di alunni, studenti e famiglie alle prese con un momento atteso da tempo. Cronache di inizio anno scolastico sul Cittadino in edicola giovedì 17 settembre: oltre al racconto di genitori, bambini e ragazzi anche il punto della situazione, con la mancanza di 3mila insegnanti in Brianza che andranno cercati nelle prossime settimane per riempire le cattedre vacanti.

C’è di buono che dei 16mila e oltre test sierologici effettuati sul corpo docente tra monzese e lecchese i positivi sono stati due, ed è una notizia ottima tra le tante preoccupazioni Covid che costellano l’apertura delle scuole: la Regione in ogni caso ha preparato un piano dedicato al coronavirus per provare a intervenire tempestivamente.



Sarà lunga invece la strada per i genitori degli studenti monzesi che frequentano il polo scolastico di Frisi, Hensemberger e Mosè Bianchi oppure il liceo Zucchi, che per la prima volta ha una succursale. Le famiglie, così come i dirigenti e il comitato residenti, sono tornati a chiedere spazi nel piano di recupero dell’ex Buon PAstore. Richiesta analoga (trovare altri spazi) dai genitori del liceo Porta, che ha perso aule alla media Bonatti.

Il futuro? Passa anche dalle vaccinazioni antinfluenzali, sostengono i medici, per escludere quanto possibile commistioni di sintomi nelle prossime stagioni. A Monza Comune e Ats stanno approntando un grande piano per offrire spazi vaccinali anche inconsueti, proprio nei giorni in cui la Regione ha chiesto formalmente al ministero di trasformare il San Gerardo in Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico.

Una novità: l’inserto il Cittadino XXL, un approfondimento di grande respiro dedicato ai temi di Monza e Brianza che parte questa settimana con lo stato di salute del tribunale.

In cronaca poi il degrado del Nei e la petizione che sta per essere promossa dalle famiglie per chiedere maggiori controlli, la deriva alcolica dei minorenni nelle notti della movida, il Foa Boccaccio che negli spazi occupati dell’ex stadio del Verga ha allestito un campo da cricket, i piccoli e grandi problemi della città e le soluzioni, talvolta, trovate.

Mentre la città torna in televisione grazie al Paese ritrovato della coop La meridiana, sugli schermi si potrà vedere anche l’Ac Monza pronto per la stagione in serie B, con un calendario ora pronto.

In economia spazio al futuro dell’ex Auchan passato alla Bennet, i premi Compassi d’oro alla Brianza, la morte di Giulio Fumagalli Romario. In cultura le nuove mostre aperte in provincia e la presentazione delle stagioni di prosa del teatro Manzoni e del Binario 7. Intanto torna Young: la pagina pensata per le scuole e dedicata a bambini e ragazzi.

