Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 17 dicembre 2020 (con la TOP 500+) Le richieste dei presidi degli istituti superiri in una lettera al prefetto per il rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio 2021: aprire al 50% e non al 75% e senza scaglionamento eccessivo. In edicola gratis la Top 500+ e l’inserto XXL.

Istituti e istituzioni sono al lavoro per il previsto rientro degli studenti delle scuole superiori in presenza dal 7 gennaio 2021. La Provincia sostiene il rientro al 50%, e non al 75% come previsto dal governo, i presidi monzesi lo chiedono in una lettera sottoscritta al prefetto in cui si dicono anche contrari a un ingressso eccessivamente scaglionato. Se ne parla sul Cittadino in edicola giovedì 17 dicembre 2020.

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE: leggi il giornale a 0,99 cents con l’inserto TOP 500+

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 17 dicembre 20 e TOP 500+

La provincia di Monza retrocessa nella classifica della Qualità della vita 2020 stilata ogni anno dal Sole 24 ore. Sesta l’anno scorso è caduta in 61esima posizione (-55) per quello che è stato definito effetto covid e che ha colpito le città lombarde. Sulla ricerca che analizza il benessere dei territori quest’anno ha inciso la novità dell’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti; Monza e Brianza ha subito un balzo indietro nell’indicatore di Demografia e società (dal 4° al 101° posto) che ha evidenziato anche l’ultimo posto per la percentuale di medici di base attivi ogni mille abitanti. In edicola il commento del presidente provinciale dell’ordine dei medici.

Intanto anche la Brianza è in attesa di capire cosa deciderà il governo in termini di nuove restrizioni per i giorni delle feste di Natale. L’affollamento dei centri città nella giornata di domenica, primo in zona gialla per la Lombardia, ha portato a riflessioni anche locali. Il sindaco di Monza ha chiesto prudenza e senso di responsabilità, lo ha fatto proprio in occasione dell’inaugurazione al cimitero di via Foscolo di una stele e di un ulivo dedicati alle 357 vittime del covid in città. Il Cittadino domenica è andato ancora in centro a raccogliere le sensazioni di quanti fin dalla mattina si sono riversati nelle vasche, dopo aver fatto anche fatica a parcheggiare. Per tutti la celebrazione di un ritorno alla quasi normalità, forse però un po’ troppo rapidamente data l’emergenza ancora in corso.

E il lavoro: il mercato si ravviva e il Cittadino racconta quali sono i profili cercati dalle agenzie per gennaio. Ma anche il fruttivendolo “sociale” che impone la consegna a domicilio ai clienti anziani per non farli uscire di casa.

Il viaggio del Cittadino nei quartieri per capire come viene vissuta questa seconda ondata dell’emergenza ferma a San Carlo: qui la piazza deserta fa tristezza.

In cronaca il tentato abuso ai giardini del Nei da parte di un uomo che ha insidiato una giovane. E le accuse di corruzione per l’ex comandante della polizia stradale di Seregno.

Fuori dall’emergenza sanitaria le storie dalla città. Come quella di Adriano Del Mastro, dell’omonimo forno monzese, che ha avviato un progetto di autoproduzione della farina partendo da un ettaro a Busnago nell’ambito del progetto Spiga e Madia

E l’addio a Pinin Brambilla Barcilon, la restauratrice monzese di fama scomparsa domenica a 95 anni. Il suo nome è legato al restauro dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, ma ha firmato opere importanti anche a Monza. Insignita del Giovannino d’Oro nel 1988, massima benemerenza cittadina, a lei si devono il restauro della Rotonda dell’Appiani in Villa reale e negli anni ’80 del Teatrino di corte.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 17 dicembre 20 e TOP 500+

In sport il rotondo 5-0 con cui il Monza ha archiviato la pratica Virtus Entella martedì sera al Brianteo, seconda vittoria consecutiva dopo quella importante nella trasferta di Venezia e prima del match in trasferta col Pescara. E un antipasto della nuova stagione dell’autodromo.



In Economia con Il Cittadino di giovedì 17 e sabato 19 dicembre si rinnova l’appuntamento ormai tradizionale con la Top 500+, la classifica delle migliori 800 aziende della Brianza per fatturato. È stata presentata lunedì con un evento in streaming, e non nel salone della Villa Reale come tradizione. Le imprese del territorio hanno affrontato l’anno del Covid solide finanziariamente e molte di loro sono pronte a confermare gli investimenti. Ma vanno sostenute con politiche attive è la conclusione cui sono arrivati i relatori.

In edicola anche l’approfondimento XXL che presenta una brianza che per tradizione è terra di santi e di beati. Cosa rimane oggi di quell’umanesimo cristiano che a lungo è stato il tratto distintivo di un popolo, in decenni di crisi vocazionali e di secolarizzazione? La risposta è in edicola.

È attiva fino al 6 gennaio la Promozione di Natale per regalare (o regalarsi) il Cittadino cartaceo o digitale a un prezzo speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA