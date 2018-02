Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 15 febbraio 2018 Monza città turistica, soprattutto punto di riferimento di un turismo particolare: quello della salute. Che vale oro. È l’inchiesta in apertura del Cittadino in edicola giovedì 15 febbraio.

Monza città turistica, soprattutto punto di riferimento di un turismo particolare: quello della salute. Che vale oro. È l’inchiesta in apertura del Cittadino in edicola giovedì 15 febbraio. Le eccellenze sanitarie cittadine (San Gerardo, Fondazione Mbbm, Policlinico, Istituti Zucchi) attirano pazienti da tutta Italia, il 15% per cento di chi arriva in città, e il mercato si è adeguato creando un vero e proprio business che ha anche dei lati oscuri, con gli affitti illegali a insidiare i residence specializzati. E c’è anche il caso della nuova struttura residenziale di Cederna, ricavata negli spazi che ospitarono lo storico Cotonificio. La riqualificazione del quartiere.

prima pagina cittadino giovedì 15 febbraio 2018

(Foto by Chiara Pederzoli)

In primo piano anche la viabilità: dopo l’annuncio dell’aumento dei costi dei parcheggi, il Cittadino ha fatto un giro in città armato di macchina fotografica per immortalare i parcheggi più fantasiosi. Il ritorno del “parcheggio creativo”.



In cronaca nera e giudiziaria i quattro nuovi arresti della Guardia di Finanza: un commercialista e tre imprenditori dopo che un curatore fallimentare ha segnalato una presunta anomalia.

A processo l’uomo accusato di aver abusato di quattro studentesse durante un periodo di tirocinio formativo: in aula alla prima udienza le due dipendenti per manifestargli solidarietà.

E poi il caso delle centinaia di biciclette ritrovate sul tetto di un capannone dismesso in viale Fulvio Testi: ci sono anche quelle dei pusher monzesi? In arrivo le foto su facebook per il riconoscimento da parte dei proprietari.

Il reportage ci porta in stazione. A una settimana dal giro di interviste in cui i monzesi hanno invocato sicurezza con controlli 24 ore su 24, cronista e fotografo sono andati in via Arosio all’alba di un giorno qualunque per assistere al momento in cui lo scalo ricomincia ad animarsi di pendolari e chi lo usa come rifugio si risveglia.

In cronaca la prima finanziaria del sindaco Allevi: confermato il recupero dell’ex Borsa e il taglio delle spese per sanare “un disavanzo tecnico” nelle casse del Comune. In aumento i parcheggi, la tassa sui rifiuti, la tassa di soggiorno.

La denuncia: il Tribunale amministrativo della Lombardia è ingolfato da ricorsi sui permessi di soggiorno. A Monza i migranti aiutano i senzatetto distribuendo i pasti insieme al Consorzio Comunità Brianza contro lo spreco alimentare.

Il caso al cimitero dell’incursione dei vandali contro la società che da poche settimane gestisce il camposanto: mezzi devastati e furto di gasolio.

La politica con i nomi del centrosinistra e del centrodestra dei partiti in corsa per la Regione Lombardia.

Le cronache dalla città. Sabato in arrivo la street parade del Foa Boccaccio, i funerali dell’ex sindaco Dario Chiarino; il co-working sartoria di largo Esterle, un progetto nato nella parrocchia di San Gerardo; l’assoluzione di due baristi di via Bergamo accusati di schiamazzi; le esigenze dei residenti del quartiere Cederna; il gelato per cani inventato a Triante; il piano viabilità per San Fruttuoso; le foto del carnevale; la Run for Life 2018.

Il convegno del 24 febbraio sul tema dell’occupazione giovanile con l’associazione no profit Brianza solidale e le scuole superiori della Brianza: alla domanda sul futuro, 3 studenti su 4 pensano positivo. Interventi e interviste.

L’altra faccia della medaglia è l’allarme sulla dispersione scolastica con uno studente su cinque che non arriva al diploma. Comuni, associazioni e istituti a confronto.

Le storie. La storia di Alberto Meroni e del papà Alberto, che in un libro edito da San Paolo raccontano la vita (bella) con un cromosoma in più; la storia di Marco Canali, il “Tipo monzese“ di questa settimana, che si definisce imprenditore e investitore a caccia di progetti speciali (compreso un carattere tipografico in grado di aiutare chi è dislessico); il gemellaggio tra Psg , volontari Unitalsi e disabili della casa di Borghetto.

Lo sport racconta la prima storica final four di Coppa Italia della Saugella.

Il Cittadino Più apre con la tassa “salva-province”, votata da tutti. In economia l’esperienza (positiva) di smart working in Esprinet e l’analisi della flessibilità e del lavoro da casa.

In cultura la presentazione delle Immagini della fantasia, la mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia in città per la 21esima volta (su trentacinque edizioni), e l a presentazione degli spettacoli teatrali in scena. Per i lettori il coupon promozionale per “Io non ho mani che mi accarezzino il viso” al Binario 7 e “Modì” al BinarioNova di Nova Milanese.

In edicola lo speciale pubblicitario Le Strade del Gusto e Lavoro Domande&Offerte.

Giovedì 15 febbraio la redazione mobile del Cittadino torna in piazza Roma: vicino all’arengario dalle 9.30 alle 12.30.

