Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 13 febbraio 2020 (e lo speciale “Non ho l’età”)

La corruzione in Municipio a Monza in apertura del Cittadino di giovedì 13 febbraio 2020. La corruzione e quel 10% di dipendenti che ha affermato in un questionario anonimo realizzato negli uffici comunali di aver assistito a episodi corruttivi. La notizia è in apertura insieme alla svolta di Anac che indica la strada per l’appalto rifiuti e dice che va dato alla Sangalli

In edicola una nuova iniziativa del Cittadino: l’inserto speciale gratuito di 24 pagine sul mondo degli over 65. Si intitola “Non ho l’età” e propone notizie, approfondimenti e interviste su come vivere al meglio la terza età. Con un’intervista alla Teresa dei “Legnanesi”, che svela la sua ricetta per invecchiare bene.



Le notizie. In cronaca nera e giudiziaria il crac Malaspina e le prime condanne: la sentenza del tribunale per chi ha scelto il rito abbreviato nell’affaire legato al costruttore, travolto da un gigantesco crac finanziario.

E gli arresti della banda, comandata da due fratelli, che riforniva di droga il Nord della provincia.

Il degrado in città non si ferma a corso Milano: c’è anche l’incubo Porta Lodi, indicata come una sacca di illegalità.



Poi la drammatica vicenda della morte di due studenti del Liceo Frisi: due ragazzi che a poca distanza di tempo si sono tolti la vita. A scuola arrivano gli psicologi.



Le cronache dalla città. A Monza ogni giorno vengono spesi 400mila euro in giochi d’azzardo.



In tema di viabilità l’ipotesi per il futuro dell’assessore Martina Sassoli: parcheggi di cintura e navette per il centro per decongestionare il traffico.

E in tema di edilizia che cambia i progetti green di bioserre e car charger.

A San Rocco lo sfratto dell’Arci Scuotivento che annuncia: «Non moriremo».

Infine l’appello del signor Francesco Battista per una storia di 60 anni fa: una neonata cadde nel Lambro e lui, giovane muratore, si tuffò per salvarla: ora lancia un appello tramite il Cittadino per conoscerla.

Tra i personaggi gli 80 anni del velocista Armando Sardi che partecipò alle Olimpiadi di Roma 1960 e la storia di Alessandra Carati, del suo lavoro da ghostwriter e l’ultima email di Daniele Nardi, l’alpinista morto sul Nanga Parbat.

Nel CittadinoPiù il popolo delle partite Iva di Monza e Brianza che provano a “sindacalizzarsi”, lo sciopero del LegnoArredo e altre truffe sull’home banking.

In cultura l’antologica di Ugo La Pietra, il nuovo romanzo della scrittrice monzese Sabrina Campolongo e gli spettacoli del weekend a partire da Monica Guerritore che canta Alda Merini.

Due pagine speciale sono dedicate al finissage della mostra benefica “Real Art #5” da Villa Contemporanea di via Bergamo.

In edicola le nuove puntate delle rubriche Rassegna (Za)mpa e Mobilità.

