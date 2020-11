Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 12 novembre 2020 Sul Cittadino in edicola giovedì 12 novembre il sindaco Dario Allevi parla degli aiuti ricevuti dopo il grido di allarme per la gravità della situazione a Monza. Con il giornale anche l’ottavo numero di Beyond Borders-Oltre i confini, il giornale dei detenuti della casa circondariale di via Sanquirico.

Monza in apertura di quotidiani nazionali e televisioni e non per il Gp d’Italia. L’emergenza sanitaria raccontata nelle ultime settimane dal Cittadino è esplosa in seguito al reiterato grido di aiuto di Asst Monza e del sindaco Dario Allevi alla Regione per fare ricevere all’ospedale San Gerardo e alle altre strutture del territorio lo stesso aiuto che Monza aveva dato alle altre province lombarde in Fase 1. E qualcosa è successo. Lo racconta il Cittadino di giovedì 12 novembre. Il titolo di apertura del giornale, e di venti pagine speciali, è dedicato all’ospedale e al sindaco che a proposito degli aiuti ricevuti (pochi) dice: «La Regione deve ascoltarci».

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 12 novembre 2020

In evidenza il check point sanitario per i soccorsi in codice verde attivato da lunedì all’autodromo di Monza, un sistema per alleggerire i pronto soccorso del territori dopo che dal fine settimana il San Gerardo ha sospeso temporaneamente l’accettazione dei codici verdi. E poi i primi trasferimenti dei pazienti verso altre strutture della Lombardia. In partenza il servizio dei tamponi drive through per la popolazione scolastica all’ex Fiera, il ritorno della cucina da campo dei volontari per i sanitari. E poi i morti, in aumento: l’ospedale registra fino a 40 morti a settimana, mercoledì undici funerali in città.

Sul Cittadino in edicola tante storie legate a questa emergenza. In evidenza: la vicenda brianzola di un uomo, già operato per un tumore, che dopo i rinvii della primavera e superata una lunga positività, ora ha una recidiva ma è in difficoltà con le cure.

L’ex assessore monzese e assessore regionale Carugo, primario cardiologo a Milano, racconta il suo lavoro operativo e analizza la situazione dopo la prima ondata.

E poi la solidarietà: il Cittadino è al fianco della Croce Rossa di Monza nella campagna “Adotta un volontario”: un piccolo contributo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per vestire i soccorritori a ogni uscita.

Nelle cronache della città c’è l’arresto di un uomo di 50 anni per stalking revenge porn nei confronti della ex fidanzata, insultata anche sui muri della città.

Ma anche l’allarme della Rete Brianza accogliente sui tempi biblici in Brianza per ottenere un permesso di soggiorno o un rinnovo: due anni contro i due mesi previsti dalla normativa.

La denuncia di Cereda Calzarure che a causa del degrado della zona ha deciso di chiudere l’outlet. I titolari raccontano la scelta.

Il sindaco che racconta il papà Emilio Allevi, scomparso domenica. E poi la professoressa monzese Edi Minguzzi invece ha datato il viaggio di Dante Alighieri nella Divina commedia. Stabilendo quindi in che giorno si avventurò “per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita” e “quando uscì a riveder le stelle”.

Si parla anche di Stati Uniti con le risposte dell’economia locale all’elezione di Joe Biden alla presidenza. E di crac Odos con gli impegni dopo il fallimento, per riprendere l’attività dentistica sospesa.

Con il Cittadino in edicola questa settimana c’è il nuovo numero, l’ottavo, di Beyond Borders-Oltre i confini, il giornale scritto interamente dai detenuti della casa circondariale di Monza. «Scrivere da qui ci rende liberi» dicono in un contributo.

In allegato anche lo speciale pubblicitario dedicato al mondo della scuola.

