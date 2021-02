Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 11 febbraio 2021 L’emergenza sanitaria con la situazione della campagna vaccinale a Monza e in Brianza, l’emergenza della scuola, l’emergenza della politica con le reazioni locali alla crisi che potrebbe portare entro pochi giorni al governo di Mario Draghi su il Cittadino nelle edicole giovedì 11 febbraio 2021.

Sul fronte ospedaliero l’aggiornamento della situazione dell’ospedale San Gerardo e l’impasse sulla somministrazione dei vaccini che, a causa di ritardi e discontinuità nelle consegne, dopo i ritmi tenuti nelle prime settimane ora ha rallentato tanto da portare l’Asst Monza venerdì 5 febbraio a riprogrammare i richiami sulla nuova settimana con ripresa regolare da venerdì 12 febbraio.

Tra le buone notizie invece l’avvio dal 1° marzo della sperimentazione clinica del vaccino “monzese” di Rottapharm Biotech-Takis.

Poi il mondo della scuola che è tornato a lavorare in presenza, ancora parziale, e ora reagisce all’ipotesi prolungamento delle lezioni fino alla fine di giugno. A Monza il pensiero più comune è che è sufficente che qualunque cosa venga decisa sia comunicata in tempi brevi perché significherebbe riprogrammare ancora una volta tutta l’organizzazione.

E la politica: le associazioni di categoria Apa Confartigianato, Unione Artigiani, Confcommercio e Confesercenti, e non solo, prendono posizione sul governo che sta per formarsi, dicono sì e elencano le cose che devono essere fatte dai vaccini, ai sussidi ai fondi europei. L’obiettivo: scrivere insieme le priorità

In cronaca nera l’indagine che ha sgominato la banda dei tir che ha colpito anche in Brianza e responsabile di furti, rapine e sequestri. Le indagini hanno preso il via dopo una rapina commessa a fine agosto a Basiano, dove all’esterno di uno stabilimento di logistica un autotrasportatore fu affrontato con armi spianate. Un’altra rapina era avvenuta a Cavenago. A segno colpi per 600mila euro.

In edicola una indagine sugli impianti di videosorveglianza installati in città dopo il via libera del consiglio comunale alle nuove regole per la rete e la conclusione che metà delle telecamere non vede nulla. E in tutto questo c’entra anche l’impianto di illuminazione pubblica.

E poi il degrado negli edifici dell’ex Macello e la pista da cross abusiva nel parco di Monza.

Ma anche gli skater di cui ora tutti sono pazzi: dopo l’invito in Comune da parte del sindaco, sono stati chiamati per un confronto anche dalla consulta Centro. La loro richiesta è sempre di una struttura dove allenarsi in sicurezza dopo la chiusura del park di viale Elvezia.

Nel quartiere Libertà non si abbassa l’attenzione sul sottopasso ferroviario di via Einstein: e dopo lo stupore della consulta per le modalità di accesso per le persone disabili, il Comune prova a modificare il progetto. Che era stato approvato dalla giunta Scanagatti e mai cambiato.

In evidenza la protesta dei Navigator assunti nel 2019 per aiutare i percettori del reddito di cittadinanza a trovare un lavoro: a fine aprile scadrà il loro contratto e non hanno certezze sul futuro. Per questo martedì hanno organizzato un presidio a Milano. A Monza e Brianza sono 27.

In sport la bella vittoria del Monza a Vicenza, martedì sera, per tre punti d’oro che avvicinano la vetta della serie B.

Nelle pagine di cultura un nuovo libro racconta anche gli anni dei legami parigini di Elio Vittorini (sepolto a Concorezzo) e della moglie concorezzese Ginetta Varisco: nei giorni del 55esimo della morte di Vittorini nell’anno dell’80esimo anniversario di Conversazione in Sicilia e nel 90esimo del suo primo romanzo.

Il Cittadino racconta il nuovo lavoro della cantante monzese Angelica Schiatti, uscita con le “Storie di un appuntamento”.



In edicola con il giornale lo speciale pubblicitario Affari di casa dedicato al mercato immobiliare di Monza e Brianza.

