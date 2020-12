Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 10 dicembre 2020 (con KmZero e i calendari 2021) Le novità sulla zona gialla e le statistiche su decessi e ricoveri sul Cittadino in edicola giovedì 10 dicembre 2020. Con KmZero in versione invernale e con i calendari 2021 (nuovo progetto col Fai) gratis per il lettori.

Monza e la Lombardia che passano in zona gialla a partire da domenica 13 dicembre, come comunicato dal presidente della Regione Attilio Fontana. Ma anche la città che i conti con i bilanci di fine e con le statistiche, comprese quelle delle vittime, in apertura del Cittadino di giovedì 10 dicembre 2020.

Ll’istat ha pubblicato i dati aggiornati con il confronto rispetto alla media degli ultimi cinque anni: i numeri, integrati con quelli dell’ufficio anagrafe, dicono che a novembre i morti sono aumentati del 50%. Mentre nella provincia di Monza e Brianza, da gennaio a settembre, sono morte 1.415 persone in più.

All’ospedale San Gerardo invece sono raddoppiati da luglio, mentre si registra un focolaio nella casa circondariale di via Sanquirico dove il 10% dei detenuti è risultato positivo nonostante i rigidi protocolli che ne avevano fatto un posto sicuro durante la prima ondata.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 10 dicembre 2020 con l'uscita invernale dell'inserto KmZero

Però è quasi Natale, uno strano natale in cui è raccomandato non incontrare persone non conviventi e per decreto legge non si potrà uscire dal proprio Comune (limitazione prevista per Natale, Santo Stefano, 1 gennaio). Il Cittadino ha chiesto ai monzesi come trascorreranno queste feste e le persone interpellate si sono dichiarate rispettose delle regole: il Natale sarà casalingo, anche per chi ha i nonni che abitano al piano di sopra. Per non creare un potenziale pericolo con il pranzo.

Un appello a rispettare le regole durante le festività arriva anche dall’infettivologo Paolo Bonfanti: «Non è finita».

Ma c’è chi pensa al capodanno: è uno studente sedicenne che sta organizzando un concerto alla finestra, ma prima ha chiesto un parere social al quartiere (che ha gradito).

E sempre a proposito di Natale sul giornale in edicola c’è una panoramica delle iniziative della associazioni, per esempio, per una videochiamata con Babbo Natale a sostegno della Uildm.

Il viaggio del Cittadino nei quartieri per capire come viene vissuta questa seconda ondata dell’emergenza ferma a Cederna, dove l’attenzione è concentrata sulle persone più anziane e i loro timori anche solo a uscire di casa.

La cronaca. La città sta facendo ancora i conti con l’omicidio di via Fiume: lunedì ai funerali di Cristian Sebastiano, ucciso con 20 coltellate da due adolescenti, non sono mancati i momenti di tensione quando il parroco nell’omelia ha ricordato proprio i due ragazzi accusati dell’omicidio invitando la comunità a non inseguire vendetta e rancore.

Il Cittadino ha raccolto altre voci dal quartiere San Rocco, anche quella di chi racconta di aver visto uno dei ragazzi accusati il giorno dopo al parchetto. Ma pure come i più giovani conoscano il mondo della droga e come sia possibile comprare “qualunque cosa”, basta pagare.

Il bilancio dei vigili del fuoco nei primi 11 mesi di attività del comando di Monza e Brianza: sono stati 500 gli incendi in casa.

I riflettori sono accesi anche sullo sport e sull’Ac Monza. Il club ha annnunciato infatti l’ingaggio di Mario Balotelli, che ha già vestito le maglie di Milan, Inter e Manchester City oltre a quella dell’Italia e fino al weekend era svincolato. L’attaccante trentenne ha già iniziato a lavorare a Monzello e a lui è affidato il compito di sbloccare un attacco finora piuttosto sterile, soprattutto dopo l’infortunio di Finotto.

Tra le notizie culturali l’intervista ad Alberto Zanchetta, il direttore uscente del Mac di Lissone che in otto anni ha rivoluzionato l’attività espositiva del museo di arte contemporanea.



In economia il covid nel mondo del lavoro e la presentazione della Top 500+, l’appuntamento annuale con la classifica delle aziende di Monza e Brianza per fatturato.



In edicola con il Cittadino di giovedì e sabato torna KmZero, con l’appuntamento invernale dell’inserto dedicato all’enogastronomia di Monza, Brianza e dintorni. In copertina l’Osteria Visconti di Monza, poi si parla di polenta con l’ultimo mugnaio della Brianza, di birra con Hammer, della Valtellina con i suoi vini e con un altro modo di vivere la montagna fuori dai circuiti più turistici per ora off limits.

E i calendari 2021 gratis con il giornale per i lettori nel nuovo progetto con Fai, Cfm, Isal. È attiva fino al 6 gennaio la Promozione di Natale per regalare (o regalarsi) il Cittadino cartaceo o digitale a un prezzo speciale.

