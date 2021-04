Cosa c’è su il Cittadino di giovedì 1 aprile 2021 Sul Cittadino in edicola giovedì 1 aprile 2021 i numeri dei vaccini: a Monza ha concluso l’iter solo il 16% delle persone over 80 secondo i dati diffusi dal consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) dopo averli richiesti in Regione, quasi il 50% ha ricevuto la prima dose.

Ancora vaccini, ancora caos. Alle porte di aprile sono ancora tante le segnalazioni anche a Monza e Brianza di persone over 80 non contattate dal servizio regionale per la prenotazione del vaccino anticovid. Al disagio, e alle domande, delle persone si aggiunge la confusione a livello organizzativo della campagna sul territorio della Brianza. Sul Cittadino in edicola giovedì 1 aprile 2021 i numeri: a Monza ha concluso l’iter solo il 16% delle persone over 80 secondo i dati diffusi dal consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) dopo averli richiesti in Regione, quasi il 50% ha ricevuto la prima dose.

prima pagina ilCittadinoMb giovedì 1 aprile 2021

VAI ALL’EDICOLA DIGITALE: leggi il giornale a 0,99 cents



Da sabato 3 aprile via alle somministrazioni in Autodromo, identificato come centro vaccinale di massa nel piano regionale. Una buona notizia che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta al virus.



I sindaci della Brianza però hanno scritto alla Regione per chiedere l’attivazione in tempi certi delle sedi vaccinali territoriali - pronte, ma non ancora operative perché terminate le dosi sufficienti, come comunicato il 25 marzo scorso dalla Regione ai Comuni - e di essere “parte attiva nei processi di scelta”. I primi cittadini di centrosinistra, Forza Italia e 5 Stelle lo hanno chiesto formalmente e congiuntamente ai vertici regionali e ai direttori delle aziende socio sanitarie.

Intanto sembra esserci una prima inversione di tendenza nel numero dei ricoveri per Covid all’ospedale San Gerardo. E, nel frattempo, scendono anche i contagi. All’ospedale monzese sono intanto una decina i pazienti trattati con anticorpi monoclonali: è la nuova frontiera per la cura del coronavirus a domicilio e l’Asst monzese è tra le 17 aziende ospedaliere autorizzate per la somministrazione del farmaco innovativo.

In cronaca la nuova serie di controlli antidroga della polizia locale di Monza. Quello degli stupefacenti si conferma un mercato che non affronta crisi, anche dopo le numerose operazioni sul territorio dei mesi scorsi. I controlli a tappeto hanno portato a diversi e sostanziosi sequestri, a controllo e identificazione di quasi 30 persone. In un controllo stradale l’arresto di un “fattorino”: un ragazzo di 22 anni che viaggiava a bordo di una supermoto e una volta controllato ha estratto dallo zaino un chilo di marijuana. La patente gli era già stata revocata, è stato portato in via Sanquirico.

La cronaca della città racconta l’ossigeno per le attività degli Spalti lungo il Lambro dopo l’apertura parziale del nuovo ponte, l’ex Colombo ora Talamoni, dopo tre anni e la ricostruzione. Accanto la piazza Cambiaghi delle polemiche che denuncia condizioni poco vivibili e comportamenti ai limiti sotto le finestre dei residenti.

Villa reale: cassa integrazione scaduta e niente reddito da tre mesi per i lavoratori rimasti senza impiego a causa della risoluzione del contratto con il privato e la chiusura della Reggia data in concessione. Contatti del sindacato con la società privata per accedere ad altri 28 mesi di ammortizzatori sociali e incontro interlocutorio con il Consorzio per il futuro. Ma la riapertura prevista inizialmente a primavera potrebbe slittare.

In economia l’effetto crisi tra lavoro nero e abusivi: lavoratori in cassa integrazione costretti a presentarsi.

In cultura c’è il ritorno di un gruppo storico, partito dalla Brianza per arrivare sul palco degli spettacoli di Marco Paolini: i tanto amati Mercanti di Liquore nella nuova formazione con Lorenzo Monguzzi e Piero Mucilli. Annunciano novità per maggio.

In sport il ritorno in campo del Monza dopo la sosta per le nazionali e quindi la partita con la Virtus Entella che apre una serie di quattro da tradurre in dodici punti. E il consorzio Vero Volley nei playoff di serie A: le ragazze giovedì possono già staccare il pass per le semifinali nella serie contro Chieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA