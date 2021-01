Corto circuito il primo giorno dell’anno a Cesano Maderno: 40 famiglie restano senza corrente In tilt i contatori della corrente elettrica il primo giorno dell’anno a Cesano Maderno. Le fiamme hanno comportato anche l’intervento dei vigili del fuoco. Quando i pompieri hanno lasciato le palazzine di via Rossini, è stato il momento della conta dei danni e soprattutto della corsa contro il tempo per riattivare l’energia elettrica. L’interruzione è durata sei ore.

Il nuovo anno è iniziato al freddo e al buio per una quarantina di famiglie residenti in via Rossini alla Sacra Famiglia di Cesano Maderno. Nel pomeriggio del primo giorno del 2021 un corto circuito ha mandato in tilt i contatori della corrente elettrica. Le fiamme hanno comportato anche l’intervento dei vigili del fuoco. Quando i pompieri hanno lasciato la Sacra Famiglia, è stato il momento della conta dei danni e soprattutto della corsa contro il tempo per riattivare l’energia elettrica.

Dodici i contatori danneggiati, ma in via precauzionale è stata staccata la corrente a tutti gli impianti delle 40 famiglie residenti, suddivise in tre palazzine, e anche di alcuni stabili confinanti. In via Rossini sono sopraggiunti i tecnici di Enel, per ripristinare la corrente nella zona, poi l’impresa “Elettrica Vaghi” di Seveso e dell’amministratore di condominio, Luigi Bazzigaluppi per accelerare il ripristino.

La situazione è tornata alla normalità intorno alle 21: vista la gravità del danno, provocato da un corto circuito, le famiglie sono rimaste senza corrente per sei ore. Non è la prima volta che in via Rossini si registrano degli improvvisi cali di tensione o totali interruzioni.

