Corso sull’educazione finanziaria per gli studenti del liceo “Parini”

Studenti del Parini impegnati in un laboratorio in classe

Una trentina di studenti del liceo Parini di Seregno parteciperà ad un corso sull’educazione finanziaria, inserito nel programma del progetto “Oggi crESCO”, promosso dalle amministrazioni comunali di Lissone, Desio e Seregno, con una serie di partner a supporto. L’attività sarà scandita da tre incontri, tutti in modalità online, che si svolgeranno lunedì 15 marzo, lunedì 22 marzo e lunedì 29 marzo, tra le 15 e le 16,30.

«La finalità -spiega Katiuscia Cacioppo di Spazio Giovani, referente dell’iniziativa- sarà quella di spingere i ragazzi a mettersi alla prova dal punto di vista finanziario, con scelte in tema di acquisti, finanziamenti e rateizzazioni. Cercheremo di stimolare in proposito il loro senso critico». Il passaggio successivo prevede un allargamento della platea che potrà usufruire delle informazioni trattate durante le lezioni: «Ai partecipanti chiederemo alla fine di veicolare sui social network quanto hanno appreso, ciascuno con le proprie capacità. Questo per diffondere il più possibile le nozioni, con un linguaggio adatto ad una platea giovanile. In più, proporremo la realizzazione di podcast, utili sempre nell’ottica di una campagna di comunicazione digitale sull’educazione e sulla cultura finanziaria».

Il progetto “Oggi CrESCO” è imperniato su un’attività di gaming, che vuole insegnare l’educazione finanziaria agli studenti delle secondarie di secondo grado. La Regione Lombardia lo ha finanziato con un budget di 46mila euro.

