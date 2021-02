“Corsi connessi” per chi ha voglia di cultura a Concorezzo: di parte con la filosofia Organizzati dal Comune e in modalità online permetteranno ai cittadini, concorezzesi e non, di avere accesso a contenuti culturali anche in questo periodo di forzato distanziamento sociale. Le iscrizioni sono già aperte.

Prenderanno il via a fine febbraio i corsi del tempo libero organizzati dal Comune di Concorezzo. L’Assessorato alla Cultura ha progettato i “Corsi Connessi” in modalità online così da permettere ai cittadini, concorezzesi e non, di avere accesso a contenuti culturali anche in questo periodo di forzato distanziamento sociale. Le iscrizioni sono già aperte.

«I corsi che abbiamo organizzato abbracciano una vasta gamma di tematiche, dalla filosofia all’educazione alimentare, dalla storia dell’arte fino alle creazioni multimediali- ha precisato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Si tratta di proposte culturali pensate proprio per coinvolgere il maggior numero possibile di persone. I concorezzesi stanno dimostrando di apprezzare la modalità di fruizione online che garantisce un accesso sicuro e in totale comodità ai corsi o agli eventi. La cultura è anche online ed occorre adattarsi alle circostanze per poter non interrompere le iniziative e soprattutto per dare la possibilità ai cittadini di imparare, approfondire, riflettere, confrontarsi e conoscere. Un grazie agli uffici per il lavoro appassionato che anche in questo caso ci permette di offrire alla cittadinanza un’offerta di qualità».

La proposta di “Corsi Connessi” è realizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario CUBI a cui aderisce la Biblioteca comunale attraverso il portale “Cose da fare tra Vimercate Melzo e Melegnano” a disposizione per la gestione delle iscrizioni. Si inizia il 24 febbraio con un corso di filosofia col professore Vittorio Perrella che parlerà di “Ragione e fede: sintonia o antagonismo?”. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio collegandosi al link https://cubi.cosedafare.net/registrati. Stesse modalità da seguire anche per le lezioni a distanza di educazione alimentare, storia dell’arte e viaggi e foto.

