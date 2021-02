Correzzana: parte la campagna di sicurezza stradale col nuovo telelaser Un nuovo agente, part time, e nuova attrezzatura per la Polizia locale di Correzzana che dall’1 marzo avvia la campagna di sicurezza stradale potendo contare sul nuovo telelaser “Trucam”.

Nuovo agente, part time, e nuova attrezzatura per la Polizia locale di Correzzana. In settimana ha iniziato il servizio l’agente Alessandro Bonetto, in forze al Comando di Usmate Velate e da questi autorizzato a effettuare le ore di ulteriore servizio a Correzzana.

Bonetto affiancherà gli agenti Stefano Zettera, in forze a Correzzana, e Emanuele Deidda, agente della polizia locale del comune di Briosco da fine gennaio in servizio part time sul territorio comunale.

Non è però questa l’unica novità: “Da Lunedì 1 Marzo la squadra di polizia locale inizierà un’attenta campagna di sicurezza stradale potendo contare sul nuovo telelaser “Trucam” - ha spiegato in un comunicato l’amministrazione - Si tratta di un moderno apparecchio capace di effettuare fotografie e video dei veicoli in transito, rilevandone la velocità e le eventuali altre infrazioni del CdS (cinture non allacciate, guida col cellulare alla mano). La “Trucam” sarà utilizzata in particolare lungo via Principale, con funzione deterrente e sanzionatoria nei confronti dei non pochi guidatori che, spesso provenendo da fuori paese, sfrecciano lungo la SP154 a velocità ben superiori ai limiti previsti. Sarà comunque utilizzata a rotazione sulle altre arterie viarie che mettono in comunicazione Correzzana con i paesi vicini e - secondo le esigenze rilevate dalla Polizia Locale - potrà anche essere posizionato nelle vie secondarie. L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: colpire tutti quei comportamenti errati e imprudenti che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità propria e degli altri, per garantire che il paese sia sempre a misura di pedone”.

