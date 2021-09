Correzzana, nel vivo la riqualificazione di via Galilei e via Marconi Allargamento della carreggiata in prossimità della curva, creazione di un nuovo marciapiede e illuminazione al led per la prima e ciclopedonale da via da Vinci a nord per la seconda.

Sono entrate nel vivo le operazioni di riqualificazione e messa in sicurezza previste per via Galilei e via Marconi a Correzzana.

Diversi gli interventi che verranno effettuati come spiega l’amministrazione comunale in un post su Facebook: “Il primo tratto di via Galilei, dall’incrocio con via Principale fino al parcheggio retrostante il cimitero, sarà completamente riqualificato con l’allargamento del calibro della carreggiata in prossimità della curva, la creazione di un nuovo marciapiede - che si collegherà con quello già esistente nel secondo tratto - e il completamento dell’illuminazione pubblica a led”.

“In parallelo, su via Marconi - prosegue il post - sarà realizzato il nuovo marciapiede che collegherà via Galilei a sud con via Fermi e la ciclopedonale di via Da Vinci a nord: il percorso pedonale ad anello intorno a via Majorana sarà quindi definitivamente ultimato. Il senso unico di via Fermi proseguirà lungo il tratto di via Marconi a nord di via Majorana, permettendo di mettere in sicurezza e realizzare anche gli stalli di sosta”.

