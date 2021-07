Correzzana: musica live e gnocco fritto alla festa de Curesciàna Si terrà il quarto fine settimana di luglio, sabato 24 e domenica 25, in via San Desiderio. Ospiterà una tappa del festival Suoni Mobili con la collaborazione del Consorzio Brianteo Villa Greppi.

Si scaldano i motori per l’edizione 2021 della Festa de Curesciàna. Come da tradizione la festa si terrà il quarto fine settimana di luglio, sabato 24 e domenica 25, in via San Desiderio e tante sono le proposte per tutte le età.

Le iniziative prenderanno il via sabato alle 18.30 con la musica live a cura di Emme come Emergenti Festival e il servizio ristori propone lo gnocco fritto. Anche quest’anno la Festa del paese ospiterà una tappa del festival Suoni Mobili con la collaborazione del Consorzio Brianteo Villa Greppi: sul sagrato si esibiranno sabato 24 alle ore 21.30 i Four On Six band - 4on6band. Alle 23.30 spaghettata di mezzanotte offerta dalla parrocchia.Domenica le iniziative riprenderanno in mattinata con la messa e nel pomeriggio, dalle 15 con la musica live di Emme come Emergenti Festival a seguire anguriata offerta da Avis e Rido Correzzana e fajitas messicane al punto ristoro.

Alle 20 prende il via il gioco della pentolaccia per famiglie e bambini e alle 21.30 si chiude ancora con la musica a cura di Emme come Emergenti Festival

«Un ringraziamento a tutti i volontari e alle associazioni che, collaborando con l’amministrazione comunale, garantiscono questo tradizionale momento di festa in piena sicurezza» le parole dell’amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA