L mattinata al centro sportivo di Correzzana dove è partita la piantumazione degli alberi del progetto Un bosco per la città. (Foto by Gabriele Galbiati)

Correzzana, i bambini aiutano a far nascere il “Bosco in città” Bambini protagonisti a Correzzana per la nascita del “Bosco in città”: martedì gli studenti di terza elementare hanno aiutato a piantare una cinquantina di olmi nella zona del centro sportivo.

Un bosco per la città. È il nome del progetto che martedì mattina è stato avviato al centro sportivo di Correzzana. Nel nuovo lotto in fase di realizzazione, dove sono sorgeranno un’area fitness, uno spazio giochi per bambini ed un’area verde, il Comune ha ottenuto gratuitamente attraverso il progetto promosso da Regione Lombardia con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Unesco, una cinquantina di olmi.

Proprio nella mattinata di martedì il Comune ha iniziato la piantumazione, grazie all’aiuto degli studenti delle classi terze della scuola elementare cittadine. I bambini, aiutati dai giardinieri che cureranno la zona, muniti di attrezzatura e innaffiatoi hanno quindi dato una mano per la messa a dimora delle piante. Presente anche tutta la giunta cittadina, l’onorevole Massimiliano Capitanio e il funzionario regionale Tommaso Pansera.



La mattinata al centro sportivo di Correzzana dove è partita la piantumazione degli alberi del progetto Un bosco per la città.

Nell’area verranno piantati anche una decina di aceri acquistati dal Comune. Il progetto regionale non si fermerà però alla zona del centro sportivo. Nella seconda parte dell’anno sono previste infatti altre piantumazioni, sempre con il coinvolgimento degli studenti, nell’area del centro polifunzionale di via Da Vinci, nel parcheggio di via don Grisostomi e nel giardino della scuola elementare.

«Questo è un progetto molto importante – spiega il sindaco Mario Corbetta – Abbiamo voluto coinvolgere le scuole affinché il momento della piantumazione risultasse formativo per loro, come del resto indicato proprio dal progetto regionale, indirizzato ad educare le giovani generazioni e tutta la popolazione all’importanza dell’aria e del bosco, quali riserve di ossigeno e azione pratica di rimboschimento».

