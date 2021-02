Correzzana “Città in trappola”? Il progetto culturale selezionato da Fondazione Cariplo Fondazione Cariplo ha selezionato tra i progetti candidati all’area della promozione della cultura anche il progetto “Città in Trappola”, presentato dall’associazione Dramatrà e supportato anche dall’amministrazione comunale di Correzzana.

Correzzana “città in trappola”? Niente di cui allarmarsi: è solo il nome di un’iniziativa che potrebbe coinvolgere il paese nel corso del prossimo anno. A spiegare di cosa si tratta è stato il primo cittadino correzzanese, Marco Beretta, durante il suo video di aggiornamento sulla pagina Facebook del Comune: «Fondazione Cariplo ha selezionato tra i progetti candidati all’area della promozione della cultura anche il progetto “Città in Trappola”, presentato dall’associazione Dramatrà e supportato anche dall’amministrazione comunale - le sue parole -. Dramatrà aveva già curato nel 2018 il progetto “Correzzana, un paese, tante storie” in occasione del centenario della Grande guerra e – grazie a questo finanziamento – proporrà una caccia al tesoro tematica sul nostro territorio. Ci auguriamo che ciò possa concretizzarsi nel corso del 2021».

Il primo cittadino ha poi citato anche un’altro obiettivo culturale per Correzzana: «Sempre in ottica di ripartenza, il Comune è candidato con il progetto “Dolce vita” al bando “Borghi in Festival” del Mibact – ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, insieme ai Comuni sotto i 5mila abitanti del consorzio Villa Greppi. Se il progetto sarà tra quelli selezionati dal Ministero, sarà possibile godere durante l’estate di alcuni spettacoli musicali senza oneri per il nostro Comune».

