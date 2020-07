Coronavirus: terzo giorno consecutivo senza morti in Lombardia. Nella provincia di Monza e Brianza 8 positivi in più I dati della Regione fanno registrare 74 positivi in più (12 da tampone effettuato dopo il test sierologico e 11 debolmente positivi) su oltre 8mila tamponi

Per il terzo giorno consecutivo la Lombardia non registra morti per il coronavirus. I contagi però ci sono ancora segno che la guardia non può essere abbassata del tutto: sono 74 in regione (12 da tampone effettuato dopo il test sierologico e 11 debolmente positivi) su oltre 8mila tamponi, e 8 in provincia di Monza e Brianza.

Domenica 26 luglio si registra un altro calo dei pazienti ricoverati in ospedale (139, 9 meno di ieri) mentre è stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (13)

