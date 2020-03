Coronavirus, stop agli spostamenti in un Comune diverso da quello in cui ci si trova: leggi il testo integrale Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno

Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La misura si è resa necessaria per evitare l’esodo dei lavoratori delle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto.

LEGGI QUI Il testo dell’ordinanza dei ministri Speranza e Lamorgese



«Da domani o martedì al massimo tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva contiamo di dare poi a tutti gli italiani i Dispositivi di protezione individuale»: lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, al programma “Mezz’ora in più” su Rai 3.

