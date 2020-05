Coronavirus: solo 13 nuovi contagi ufficiali a Monza e Brianza, ora sono 5.409 I dati della Regione Lombardia di venerdì 22 maggio dicono che a Monza e Brianza i contagiati attivi sono 5.409, in base ai tamponi: solo +13 rispetto al giorno precedente.

«Speriamo di avere presto a degli zero consolidati» dice l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, aggiornato i dati del contagio sul nuovo coronavirus venerdì 22 maggio. A Monza e Brianza sono solo 13 i nuovi casi ufficiali in base ai tamponi realizzati nelle precedenti ore: tra giovedì e venerdì i casi attivi sono ora 5.409 nella provincia briantea. Il 6% delle persone che hanno effettuato il test sierologico (quello che dice di avere sviluppato gli anticorpi al virus) è risultato positivo, in Brianza.

Il rapporto tra tamponi e casi positivi (resta inteso che i tamponi non riguardano tutti i casi sospetti) è di 1,5%: una persona e mezzo è positiva ogni cento tamponi effettuati, che sono stati 19.028. In positivi in Lombardia sono ora 25.933 (-782), i nuovi contagiati 293, mentre i dimessi dagli ospedali sono saliti di 1.018 persone. In terapia intensiva, negli ospedali della Lombardia, si scende ormai quasi a quota 200: sono 207, 19 in meno del giorno precedente, mentre gli ospedalizzati sono ora 4.028 (-91). Altri 57 i decessi ufficiali: dall’inizio della pandemia sono in Regione 15.784, ma si tratta anche in questo caso solo di quelli riconosciuti.

I casi per provincia in Lombardia:

Milano: 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano città

Bergamo: 12.732 (+51)

Brescia: 14.345 (+19)

Como: 3.713 (+35)

Cremona: 6.374 (+9)

Lecco: 2.706 (+6)

Lodi: 3.392 (+5)

Mantova: 3.310 (+2)

Monza e Brianza: 5.409 (+13)

Pavia: 5.151 (+46)

Sondrio: 1.407 (+3)

Varese: 3.446 (+23)

