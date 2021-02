Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: si arresta il calo dei contagi a Lissone

Coronavirus: si arresta il calo dei contagi a Lissone. Emerge un’inversione di tendenza, già riscontrata a livello brianzolo, relativa al numero di cittadini residenti positivi al virus: rispetto alle scorse settimane quando il calo era costante, il numero dei positivi attuali è sostanzialmente in linea con i dati registrati alla fine del mese di gennaio, a dimostrazione di quanto il virus sia ancora presente e continui a circolare nel territorio.

I cittadini residenti a Lissone che risultano positivi al Coronavirus (aggiornamento di giovedì 11 febbraio) sono 98, (erano 100 il 22 gennaio) per una media giornaliera di contagi che - comunicano dal Comune- è ormai stabilizzata fra i 7 e gli 8 casi. Attualmente, si trovano in stato di isolamento 9 classi di studenti, appartenenti sia alle scuole dell’obbligo (scuole dell’infanzia, suole primarie e scuole secondarie di primo grado) sia alle scuole secondarie di secondo grado presenti a Lissone. Alcuni di questi gruppi classe sono prossimi al rientro in aula, altre invece proseguiranno nella Didattica a Distanza almeno fino al 23 febbraio.

