Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: si allontana dal reparto Covid del San Gerardo, i carabinieri lo trovano a Vedano Un 64enne di Vedano, in stato confusionale, non affetto dal virus, è stato ritrovato dai militari che l’hanno riaffidato ai personale dell’ospedale. Qualche settimana fa un intervento analogo era stato condotto dalla polizia.

I carabinieri della stazione di Monza, mercoledì 22 aprile, in serata, a Vedano al Lambro, hanno rintracciato un 64enne vedanese, in stato confusionale, che poco prima si era allontanato dal reparto per la cura del Covid-19 dell’ospedale San Gerardo. L’uomo, secondo quanto riferito dall’Arma negativo a un primo tampone, è stato riaffidato dai militari ai sanitari, che lo hanno riportato all’ospedale.

Un paio di settimane fa erano stati i poliziotti, con l’ausilio di qualche infermiere, a ritrovare nel parcheggio dell’ospedale una donna che si era allontanata dal medesimo reparto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA