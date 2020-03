Coronavirus, «posso uscire dal mio Comune per fare la spesa?»: risponde la Prefettura (sì, limitando gli spostamenti) La domanda ricorrente: «Posso andare a fare la spesa nel Comune confinante col mio?». La risposta della Prefettura di Monza e Brianza.

«Posso andare a fare la spesa nel Comune confinante col mio?». È stata la domanda più gettonata dopo l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno domenica sera col divieto “a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

La risposta è arrivata prima da una Faq del governo stesso, poi dalla Prefettura di Monza e Brianza che ha diffuso una nota nella giornata lunedì.

«Si è avuta notizia che, a seguito dell’adozione del Dpcm, si sta generando una crecente preoccupazione tra i cittadini residenti in Comuni in cui si è registrata la chiusura di attività di vendita i generi alimentari e farmacie. Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che gli approvvigionamenti di beni di prima necessità sono considerati indispensabili. Pertanto se nel proprio comune non sono disponibili, si deve ritenere necessario lo spostamento verso un comune limitrofo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA