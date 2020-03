Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, pensioni di aprile in pagamento dal 26 marzo: calendario alfabetico per chi le ritira all’ufficio postale Poste Italiane ha comunicato che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo e si potranno prelevare da 7mila Postamat. Chi dovesse presentarsi negli uffici deve rispettare un calendario alfabetico.

Per contribuire a contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19, Poste Italiane ha comunicato che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila ATM Postamat, senza bisogno di presentarsi allo sportello.

UFFICI POSTALI DI MONZA E BRIANZA

Chi invece non potesse evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Nei giorni dell’emergenze Poste Italiane invita a entrare negli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili, avendo cura “ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico”.

