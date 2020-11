Coronavirus: oltre 150 ricoverati all’ospedale di Vimercate, +143 casi in città in una settimana All’ospedale di Vimercate sono oltre 150 le persone ricoverate per il Covid, secondo l’ultimo aggiornamento del sindaco Francesco Sartini prima del weekend. In città anche +143 casi in una settimana e, dopo due mesi, anche due decessi.

Soffre l’Asst di Monza e accusano lo sforzo anche gli ospedali del territorio che stanno aiutando nel ricovero dei pazienti. All’ospedale di Vimercate sono oltre 150 le persone ricoverate per il Covid, secondo l’ultimo aggiornamento del sindaco Francesco Sartini prima del weekend. Erano 90 alla fine di ottobre.

«Questo significa che i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario sono sottoposti a carichi di lavoro elevati per dare assistenza a questi pazienti, e di conseguenza diminuisce la capacità dell’ospedale di offrire servizi per le altre necessità - sottolinea il sindaco - Dobbiamo ringraziare e riconoscere lo sforzo del personale sanitario, e dobbiamo cercare di adottare ogni precauzione contro il contagio per alleggerire la situazione».

A Vimercate ci sono stati 143 nuovi casi in tutta la scorsa settimana e, dopo due mesi, anche due decessi tra i cittadini positivi al virus: «143 nuovi contagiati nell’ultima settimana. Si tratta di un numero impressionante se confrontato con gli aumenti registrati nelle passate settimane. Nel mese di ottobre siamo passati da 1, a 5, poi 25, 51, 103 e adesso 143 nuovi contagiati su una settimana. Capite bene che non potevamo evitare misure più dure per cercare di frenare questa crescita. Crescono fortunatamente anche i guariti, ma non così tanto da superare i malati. Questa settimana registriamo 64 guariti, con un totale di cittadini tutt’ora positivi di 233».

Uno screening mirato ha escluso positività nella Casa famiglia San Giuseppe: «Ci sono importanti limitazioni alle visite agli ospiti del San Giuseppe, ma questo serve a tutelare la loro salute», ha concluso il sindaco.

