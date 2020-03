Coronavirus: morto un ottantenne di Seveso ricoverato all’ospedale di Monza La notizia è stata confermata dal Comune: l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza ha informato il sindaco di Seveso, Luca Allievi. Le vittime in Brianza salgono a tre, oltre al sevesino sono deceduti una 83enne di Cavenago e un 78enne di Concorezzo.

Un sevesino è morto dopo aver contratto il coronavirus. La notizia è stata confermata dal Comune: l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza ha informato il sindaco di Seveso, Luca Allievi, del ricovero e del successivo decesso presso l’ospedale San Gerardo di Monza di un paziente risultato positivo al Covid-19 residente a Seveso.

La persona, come informa il Comune, era affetta da altra grave patologia ed era ricoverata da mesi in altre strutture. Riguardo a questa comunicazione il sindaco Luca Allievi tiene a rassicurare la cittadinanza sevesina: «Durante il fine settimana scorso sono stato in contatto con l’ATS della Brianza in merito a un caso di un residente di Seveso, anziano ottantenne, trasferito da un istituto di ricovero e cura brianteo all’ospedale San Gerardo di Monza in seguito all’accertamento di positività al coronavirus. Il paziente era ospedalizzato da mesi fuori dal territorio comunale a causa di altra grave patologia. Purtroppo oggi ci è pervenuta la comunicazione del suo decesso».

E poi aggiunge: «Confermo che al momento l’ATS, attivati tutti i protocolli sanitari del caso, non ha individuato alcun contatto diretto tra questa persona e il territorio di Seveso. Ai familiari del nostro concittadino deceduto vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità».

