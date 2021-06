Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, Moratti: «Vicini all’immunità di comunità». Fontana: «Vediamo la luce» Secondo il vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, la Regione «è vicina all’immunità di comunità». Gongola anche il presidente Attilio Fontana, a Roma: «Ora vediamo la luce».

«Ora forse possiamo dire di avere svoltato. Non è merito mio, non della Regione, ma è merito dell’orgoglio dei cittadini lombardi: medici, infermieri e volontari che hanno partecipato al riscatto della Lombardia, che oggi è la prima Regione ad avere numeri, in percentuale oltre che assoluti, che ci portano vicini all’immunità di comunità». Lo ha detto la vicepresidente e assessore alla Salute della Regione Lombardia Letizia Moratti, intervenendo al convegno «Italia, ci siamo!», a Castione della Presolana, nella Bergamasca.

Soddisfazione anche dalle parti della Lega: «I lombardi hanno dimostrato in questi mesi di essere una grande comunità coesa che ha saputo affrontare le difficoltà». Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana dal palco della manifestazione «Prima l’Italia» della Lega in piazza Bocca della Verità a Roma. «Oggi vediamo finalmente la luce e riacquistiamo la libertà. La libertà di vivere e di stare insieme come oggi. È da voi che arrivano le idee e la forza», conclude Fontana.

