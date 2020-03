Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus: messe feriali senza fedeli fino al 7 marzo, oratori chiusi La Conferenza episcopale lombarda ha deciso per un’altra settimana senza messe feriali nelle chiese della Lombardia in osservanza del decreto per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Nei giorni scorsi i vescovi avevano chiesto alla Regione di consentirle.

Sarà un’altra settimana senza messe feriali nelle chiese della Lombardia in osservanza del decreto per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Lo ha deciso la Conferenza episcopale lombarda riunita lunedì in seduta straordinaria a Caravaggio.

«In ordine alla celebrazione dell’eucaristia il nostro desiderio più profondo era e rimane quello di favorire e sostenere la domanda dei fedeli di partecipare all’eucaristia – si legge in una nota - Considerata la comunicazione odierna della Cei, che interpretando il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri invita a non celebrare le sante messe feriali con il popolo, chiediamo ai sacerdoti, alla luce della delicata situazione sanitaria e delle richieste delle autorità competenti, di continuare a celebrare le Sante Messe feriali senza la partecipazione dei fedeli sino a sabato 7 marzo. Ci riserviamo di dare altre indicazioni, entro venerdì 6 marzo, alla luce di ulteriori sviluppi e delle decisioni delle istituzioni Le chiese continuino a restare aperte, nel rispetto delle norme del Decreto, per la preghiera».

Aperte ma con l’indicazione di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro tra i fedeli.

«In ordine ai nostri oratori sono sospese fino all’8 marzo compreso tutte le attività formative aggregative e sportive. È disposta la chiusura degli spazi aperti al pubblico. Fino a domenica 8 marzo compresa le iniziative e gli incontri presso altri ambienti parrocchiali restano sospesi», si legge ancora.

