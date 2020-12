Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Una parte del kit per le vaccinazioni

Coronavirus: mercoledì 30 in arrivo in Lombardia quasi 95mila dosi di vaccino anti-Covid Mercoledì 30 quasi 95mila dosi di vaccino Pfizer contro il Covid in tutta la Lombardia, saranno distribuite agli hub e somministrate dal 31 dicembre. A gennaio la Regione riceverà in tutto 490mila dosi.

Mercoledì 30 dicembre arrivano in Lombardia altre 94.770 dosi di vaccino Pfizer contro il Covid che saranno distribuite immediatamente ai centri hub, incluso il San Gerardo di Monza. La Regione Lombardia prevede che potranno essere somministrate a partire da giovedì 31. Secondo quanto riferito dall’assessore lombardo al welfare, Giulio Gallera, il governo ha previsto che arrivino sul territorio regionale entro gennaio 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse.

La scansione dopo il 30 dicembre (81 vassoi), sarà 4 gennaio (76 vassoi), 11 gennaio (83 vassoi),18 gennaio (82 vassoi), 25 gennaio (98 vassoi). «Ogni vassoio contiene 195 fiale - spiega Giacomo Lucchini, responsabile regionale della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid - e da ogni fiala, in base alle ultime disposizioni, si ricavano 6 dosi di vaccino. Il numero delle dosi e la tempistica delle consegne verranno confermate di volta in volta nel corso delle quotidiane riunioni fra le Regioni e la struttura commissariale».

«Finalmente possiamo iniziare ad intravedere una luce in fondo al tunnel di questa pandemia che ha segnato la nostra Regione e il mondo intero - sostiene Gallera - . Non abbiamo ancora vinto, ma seguiamo queste fasi con ottimismo e con un forte senso di responsabilità».

Stando ai programmi annunciati, le fiale saranno per ora utilizzate per gli operatori sanitari e le persone che lavorano negli ospedali a vario titolo, medici e pediatri di base, ospiti e operatori delle residenze per anziani, dipendenti e volontari dei servizi di emergenza urgenza.

