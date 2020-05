Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paola Farina)

la piscina di via serao (Foto by Paola Farina)

Coronavirus: lunedì ripartono piscine e palestre. Dalla Regione un bando per le spese di sanificazione degli impianti Lunedì possono ripartire anche le palestre e le piscine. Anche queste attività dovranno garantire il rispetto delle norme contro il contagio da Covid 19. Dalla Regione un bando che mette a disposizione contributi per la sanificazione

Dopo tre mesi ripartono anche palestre e piscine. Da lunedì possono riaprire le attività tenendo conto naturalmente delle misure di sicurezza necessarie come precauzioni anti contagio.

“Una decisone - dice l’assessore regionale a Giovani e Sport Martina Cambiaghi- che da’ la possibilita’ a un settore importante e strategico, come quello dell’attivita’ sportiva, di tornare a vivere dopo un lockdown che ha penalizzato in maniera pesantissima gli operatori e i lavoratori del settore”.

La Regione ha messo a disposizione un bando (“Safe working”) che destina risorse alla sanificazione e messa in sicurezza degli impianti p offerte agli operatori del mondo dallo sport come sostegno per le spese che devono affrontare.

