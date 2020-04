Coronavirus, l’ospedale di Vimercate in diretta su Canale 5: l’emergenza raccontata dalla pneumologa e dal paziente (guarito) L’ospedale di Vimercate martedì pomeriggio è andato in diretta su Canale 5 all’interno della trasmissione Pomeriggio 5.

L’uomo ha raccontato la sua esperienza e la sua guarigione, e ha ringraziato tutti i medici che l’hanno curata, in particolare, la dottoressa Bernareggi che lui ha definito il “suo angelo”.



Nel corso dell’intervista, il medico pneumologo ha ricordato come l’ospedale si sia riorganizzato e rivoluzionato, quasi quotidianamente, per far fronte alla domanda di salute dei pazienti colpiti da Covid 19.

«I ringraziamenti del signor Romano - ha detto - ci danno più forza per affrontare le difficoltà di questo periodo. Noi , come sempre , operiamo in équipe, in squadra, medici, infermieri, oss , tecnici. Ogni esito felice della malattia ci impegna a lavorare ancora più intensamente e più uniti».

