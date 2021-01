Coronavirus, Lombardia vicina alla zona rossa: «Concentrati su evoluzione in settimana» L’indice di contagiosità, l’Rt, si è impennano a 1,24 e la Lombardia si avvicina alla zona rossa. «Dobbiamo prestare grande attenzione a quello che accadrà questa settimana», ha commentato il presidente Fontana. In particolare per quel che riguarda le scuole.

«Il Governo ci ha spiegato quali potrebbero essere le eventuali restrizioni da porre in essere nel prossimo Dpcm» ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’incontro con il Governo che si è tenuto lunedì 11 gennaio in mattinata.

Guardando all’ipotesi di un passaggio della Regione in ”zona rossa” il governatore ha aggiunto: «Tenuto conto dell’abbassamento dei parametri introdotti nell’ultimo Decreto legge, che ha portato il limite della zona rossa da 1,5 a 1,25 di Rt, dobbiamo prestare grande attenzione a quello che accadrà questa settimana».

E poi: «L’attenzione verso il mondo della scuola e in particolare degli studenti sia particolarmente alta. E costante da parte di tutti. È chiaro che se ci fosse un passaggio alla zona rossa si proseguirebbe, infatti, automaticamente con la didattica a distanza al 100% per la scuole superiori in Lombardia». Ma col rischio di chiusura anche per gli altri ordini, oltre alle superiori.

La Lombardia è zona arancione fino a venerdì 15 gennaio.

