Coronavirus, lo studio che dice quando finiranno i contagi in Italia Quando finirà la pandemia? L’orizzonte temporale che molti vorrebbero avere arriva da uno studio pubblicato dall’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanzia (Eief).

In attesa di una decisione sulla proroga delle misure di contenimento della diffusione del virus, la domanda ricorrente è: quando finirà la pandemia? L’orizzonte temporale che molti vorrebbero avere arriva da uno studio pubblicato dall’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanzia (Eief) e anticipato lunedì dal Corriere della Sera.

Secondo i dati statistici formulati sui numeri forniti ogni giorno dalla Protezione civile il periodo compreso fra il 5 e il 16 maggio potrebbe vedere il possibile azzeramento dei casi di contagio in Italia. In Lombardia il 22 aprile.

È calcolato sulla base dei dati del 29 marzo ed emergono delle stime per ciascuna regione, dalle quali emerge che il 6 aprile il Trentino Alto Adige dovrebbe essere la prima regione a vedere l’azzeramento dei casi, seguita il 7 aprile da Liguria, Umbria e Basilicata, e poi da Valle d’Aosta (8), Puglia (9 aprile), Friuli Venezia Giulia (10 aprile), Abruzzo (11), Veneto e Sicilia (14 aprile), Piemonte (15) Lazio (16), Calabria (17), Campania (20), Lombardia (22 aprile), Emilia Romagna (28), Toscana (5 maggio).

Coronavirus Studio Eief Franco Peracchi: andamento Lombardia ultimi venti giorni

«Mi sono concentrato su cinque serie: il numero di casi attualmente positivi (”totale attualmente positivi”), il numero di nuovi casi positivi (”nuovi attualmente positivi”), il numero di dimissioni (”dimessi guariti”), il numero di decessi ( “Deceduti”) e numero totale di casi confermati (”totale casi”). Da notare che il numero di casi attualmente positivi non è uguale al numero di membri attualmente infetti della popolazione, ma solo al numero di coloro che sono stati testati positivi», spiega Franco Peracchi, nel testo di “The Covid-19 pandemic in Italy”.

Coronavirus Studio Eief Franco Peracchi

