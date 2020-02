Coronavirus, le notizie di Monza e Brianza: una settimana di emergenza, il punto di Allevi, confermato brugherese positivo in Abruzzo Una settimana dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Lombardia (e in Italia). Gli aggiornamenti per quel che riguarda principalmente il territorio di Monza e Brianza.

Venerdì: una settimana dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Lombardia (e in Italia). E quinto giorno dall’attivazione dell’ordinanza regionale per il contenimento della diffusione del virus: resta in vigore in Lombardia, secondo nuovi chiarimenti diffusi per gli impianti sporivi (dopo quelli di mercoledì per bar e pub). Le famiglie restano in attesa di notizie per quanto riguarda le scuole: una decisione verrà presa una volta analizzati i dati relativi ai contagi.

Sempre attivo il numero verde unico regionale 800 894545 da contattare in caso di problemi respiratori e in sostituzione dell’indicazione di chiamare il 112. Sta ricevendo una media di circa 300mila chiamate al giorno e secondo le ultime informazioni è stato potenziato.

LEGGI Day 1, le notizie di venerdì 21 febbraio 2020

LEGGI Day 2, le notizie di sabato 22 febbraio 2020

LEGGI Day 3, le notizie di domenica 23 febbraio 2020

LEGGI Day 4, le notizie di lunedì 24 febbraio 2020

LEGGI Day 5, le notizie di martedì 25 febbraio 2020

LEGGI Day 6, le notizie di mercoledì 26 febbraio 2020

LEGGI Day 7, le notizie di giovedì 27 febbraio 2020

Ore 10.30 Lo spettacolo con Enrico Bertolino previsto per il 29 febbraio al Teatro Manzoni di Monza nella sezione “Cabaret Manzoni” è stato rimandato a data da destinarsi in ottemperanza dell’ordinanza regionale per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Ma non tutto è perduto: “Se il Cittadino non può andare a Teatro, il Teatro va a casa del Cittadino”, ha comunicato l’attore che ha organizzato uno Speciale Live Facebook. Appuntamento alle 19 del 29 febbraio per uno spettacolo in diretta.

Ore 10 Giovedì sera (alle 18.45) una buona notizia: all’ospedale Sacco è stato isolato il ceppo italiano del coronavirus. Nell’equipe c’è una ricercatrice di Paderno Dugnano, come ha confermato dal sindaco Ezio Casati.

“Per noi questa notizia è bella due volte: per il risultato scientifico e perché nel team che ha lavorato alla scoperta c’è anche la nostra concittadina Annalisa Bergna. Un grazie da parte nostra ad Annalisa e a tutti i ricercatori per quello che stanno facendo lavorando incessantemente”.

Della squadra coordinata dalla professoressa Claudia Balotta fanno parte le ricercatrici Alessia Loi, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli, precarie, insieme al collega polacco Maciej Tarkowski e al professor Gianguglielmo Zehender.

Ore 9.35 È risultato positivo anche al secondo test l’uomo di Brugherio che si trova a Roseto degli Abruzzi con la famiglia: lo ha comunicato in mattinata il sindaco brugherese Marco Troiano che ha scelto di fornire indicazioni attraverso i canali istituzionali per non alimentare voci e panico in città. Lui è ricoverato in ospedale (“Secondo quanto mi hanno riferito i contatti, ha solo un pochino di febbre ed è vigile”), la famiglia in isolamento nella loro abitazione.

“Come vi spiegavo ieri, adesso la procedura prevede il contatto tra le autorità sanitarie abruzzesi e quelle lombarde, che ci faranno avere comunicazioni ufficiali. Voglio però precisare una cosa da subito: un caso singolo NON prevede l’attivazione di misure più restrittive nella città coinvolta! Quindi vale il mio solito invito: niente agitazione e continuate (a maggior ragione ora) a seguire SOLO le comunicazioni ufficiali, non i gossip e... diffidate dalle fake news”, ha scritto il sindaco.

Ore 9.30 Il sindaco di Monza Dario Allevi giovedì in tarda serata ha fatto il punto dopo l’ultimo vertice fra le istituzioni: “A Monza non si registrano casi di contagio: le misure messe in campo finora funzionano anche se ci costano sacrifici e disagi”. Auspicando poi un ritorno alla normalità, con l’impegno di fornire aggiornamenti sulle limitazioni imposte all’ordinanza non appena disponibili.

Coronavirus Dario Allevi giovedì sera

© RIPRODUZIONE RISERVATA