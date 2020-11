Coronavirus: l’Asst di Vimercate riattiva il telefono per i parenti dei ricoverati Covid Un numero di telefono dedicato ai parenti delle persone ricoverate per Covid all’Asst di Vimercate: la direzione riattiva il canale di comunicazione.

Un canale di comunicazione unico e dedicato per chi vuole mettersi in contatto con i parenti ricoverati per Covid. Lo ha riaperto l’Asst di Vimercate attivando il numero telefonico 0396654086 a disposizione dei familiari dei pazienti così come avvenuto nella primavera scorsa. L’operatore raccoglierà le richieste e le inoltrerà all’équipe che segue il congiunto. Le famiglie verranno ricontattate il più presto possibile. Riattivato anche il servizio di videochiamata fra familiari e pazienti.

“Va da sé l’invito alla massima responsabilità limitando il più possibile le chiamate a quelle davvero necessarie, per non intasare la linea telefonica e consentire a tutti di fruire del servizio - scrive l’ospedale - . È utile e necessario fornire agli operatori del pronto soccorso, al momento dell’accettazione e del triage, un recapito telefonico, che sarà utilizzato come strumento ordinario di comunicazione tra lo staff medico-infermieristico e le famiglie, utile a dare informazioni sullo stato di salute del parente ricoverato”.

