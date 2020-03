Coronavirus, alle 18.45 di domenica 15 flash mob: applausi alla finestra per ringraziare chi lavora negli ospedali. A Sovico primo caso e 8 in quarantena. Besana: le persone positive salite a 6. Il sindaco di Besana in Brianza Emanuele Pozzoli ha annunciato ufficialmente che le persone residenti in paese risultate positive al coronavirus sono salite a 6. Ha esortato inoltre a fare affidamento solo sulle notizie ufficiali

ore 15.10 Un invito partito dalla pagina facebook della Provincia per far sentire al voce della #Brianza e ringraziare medici, infermieri, personale ospedaliero, volontari, e a tutti coloro che stanno permettendo al territorio di resistere mostrando il volto forte e generoso della sua gente. Ma anche per chi ha accolto di #STAREACASA per dare una mano al sistema sanitario e contribuire a fermare il contagio.

Lo sottoscrivono i sindaci di Monza e Brianza invitando tutti a darsi appuntamento alle 18.45 per far partire da tutte le case un forte applauso “per urlare il nostro grazie e per sentirci così uniti e parte di una comunità”

Le istituzioni ci sono: #fermiamoloinsieme: la pagina della Provincia è pronta a ospitare foto con tag. “L’immagine -spiegano gli organizzatori- può contenere: il seguente testo “Provincia Monza Brianza Grazie Brianza! Un applauso di gratitudine ai medici, agli infermieri, a tutto il personale ospedaliero, ai volontari e a tutti coloro che stanno permettendo a questo territorio di resistere mostrando il volto forte e generoso della sua gente.

ore 13.50 Il sindaco di Sovico annuncia che nel territorio comunale ci sono 8 persone in sorveglianza assistita (quarantena). Non sono positive al virus COVID-19, ma hanno avuto contatti con soggetti contagiati.

«Sono stata altresì avvisata personalmente, da parte di un suo famigliare -spiega il primo cittadino Barbara Magni- della positività al virus COVID-19 di un nostro concittadino, al momento ricoverato presso una struttura ospedaliera. I soggetti venuti a stretto contatto con lo stesso sono stati posti in isolamento volontario controllato. Ho provveduto in data odierna ad attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) composto da Amministrazione Comunale, Responsabili di settore interessati, Polizia Locale e Protezione Civile, per affrontare l’emergenza secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti»

Oltre all’invito a restare in casa il Comune ricorda che è stato attivato e messo a disposizione per i cittadini over 65 anni e per tutti coloro che dovessero trovarsi privi di assistenza, il numero telefonico 039.9082245 per l’attivazione della consegna pasti, dell’aiuto a fare la spesa e del supporto e assistenza per necessità improrogabili e supporto psicologico.

Il numero telefonico 039.2075074, invece, è per i soli casi di persone messe in quarantena con necessità di approvvigionamento di medicinali e generi alimentari.

Intanto a Macherio c’è apprensione per le condizioni di salute di don Luigi Sala. Don Ivano, della comunità pastorale Maria Vergine Madre dell’ascolto, ha esposto un cartello in cui si annuncia che don Luigi è ricoverato in ospedale (senza specificare per cosa) e che si attendono notizia dai medici, invitando a pregare per lui.

A Biassono, intanto, da ieri, sabato 14, i contagiati sono diventati 4.

ore 12.50 Un gruppo di lavoro dell’amministrazione comunale di Bellusco ha preparato e messo on line domenica 15 marzo la Pagina Facebook Bellusco. Segni di comunità

“ Viviamo giorni che entreranno nella Grande storia del mondo e delle nostre vite – spiega il sindaco Mauro Colombo - . Giorni che non dimenticheremo. Risuonano parole come emergenza, limitazioni, chiusure. Giorni in cui ci viene chiesto di restare a casa. Questa pagina vuole provare a mantenere vivo, in modo lieve ma non leggero, il nostro senso di comunità. Con pensieri, piccoli giochi, appuntamenti, che riguardano la nostra Bellusco. La pagina è curata da un gruppo di lavoro dell’amministrazione comunale ma è aperta al contributo di tutti”.

Sono 6 gli appuntamenti quotidiani programmati per iniziare:

7.30 Goooood morning Bellusco: un pensiero per iniziare bene la giornata.

10 Machebellugioco: giocare, ridere pensare. Il Tema? Bellusco. Ma non solo.

12 Si può fare:brevi racconti su chi ha pensato che una porta chiusa è un’altra porta che si apre

14.30 Specie di spazi: indovina l’angolo di Bellusco

16 Siamo cresciuti così: viaggi semiseri tra giochi, ricordi, amarcord

18.30 #andratuttobeneicbelluscomezzago, frasi pensieri e contributi direttamente dalla home page del sito dell’Istituto. Il progetto è avviato in collaborazione con l’istituto.

20 Ascolta che ti leggo: audio lettura della sera curata da lettrici e lettori volontari.

IL decreto del Presidente del consiglio del 4 marzo aveva raccomandato anche i comuni di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle che sono state annullate a causa del coronavirus

ore 12.30 Il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli ha annunciato ufficialmente che le persone risultate positive al coronavirus residenti in paese sono salite a 6. Il 10 marzo aveva comunicato il primo caso di contagio.

Il primo cittadino ha anche invitato a non dare peso a notizie non ufficiali sul coronavirus esortando a controllare i toni del dibattito sui social.

