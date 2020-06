Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +6 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.656) L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 15 giugno 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 15 giugno 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. Sono sei i nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza comunicati nella serata di lunedì.

Sono invece 259 in Lombardia “di cui 109 riferiti a controlli post test sierologici” sottolinea la nota. Sale a 3,9% il rapporto con i tamponi giornalieri che sono stati 6.637 (il totale complessivo è 899.278).

Gli attualmente positivi sono 15.976 (-13), mentre il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi è di 91.917 persone.

Sono +264 i guariti/dimessi (59.484), stabile il dato delle terapie intensive (94), -98 i ricoveri non in terapia intensiva (2.098)

Sono 8 i decessi per un totale di 16.457 persone morte dall’inizio dell’emergenza.

«I dati di oggi risentono di 109 tamponi eseguiti a fronte della positività al test sierologico regionale sui cittadini, 8 tamponi conseguenti a sierologici su operatori socio sanitari e 17 su ospiti delle RSA. Degli altri 125 cittadini positivi oggi, alcuni sono riferibili alla positività a seguito di sierologici privati» ha commentato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ha sottolineato anche come Regione Lombardia «ha deciso di avviare una massiccia campagna di screening con prelievi ematici a cittadini in quarantena, contatti di sintomatici, operatori sanitari, forze dell’ordine, personale dei tribunali. I tamponi, invece, vengono eseguiti sui cittadini che si rivolgono al servizio di emergenza urgenza, ai pazienti in fase di ricovero, a coloro che manifestano sintomi anche lievi, e ai loro contatti, segnalati alle ATS dai medici di base o dai datori di lavoro. Contestualmente sono state avviate importanti campagne di screening promosse da aziende private».

I DATI

Coronavirus Regione Lombardia i dati di lunedì 15 giugno 2020

L’AGGIORNAMENTO VIDEO CON L’ASSESSORE SERTORI E MARCO CONFORTOLA

