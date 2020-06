Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +3 nuovi casi a Monza e in Brianza (5.559) L’aggiornamento di Regione Lombardia di giovedì 4 giugno 2020 sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di giovedì 4 giugno 2020 sulla situazione dell’emergenza coronavirus. Sono 3 i nuovi casi ufficiali in provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.559 positivi (la città di Monza per due giorni consecutivi ha fatto registrare zero nuovi contagi).

Sono +84 i nuovi positivi in Lombardia (89.526) con 3.410 tamponi effettuati (780.887 in totale). Gli attualmente positivi restano 20.224.

Sono 29 i decessi per un totale di 16.201 persone morte da inizio emergenza.

