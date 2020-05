Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +50 nuovi casi a Monza e in Brianza (5.388) L’aggiornamento di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus di mercoledì 20 maggio 2020.

L’aggiornamento di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus di mercoledì 20 maggio 2020. Sono +50 i nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Monza e Brianza (5.388), un dato che conferma l’andamento delle ultime settimane, migliorato, e che si inserisce in un quadro di miglioramento generalizzato in tutte le province. Il numero complessivo di positivi al tampone è diminuito di 620 casi a fronte di oltre 11mila test processati e un aumento relativo di 294 persone.

Con la progressiva diminuzione delle persone ricoverate in terapia intensiva (- 13, ora 231 in Lombardia) e gli altri ospedalizzati (-145, in totale 4.281 ancora nei reparti), prosegue la conta delle vittime: altre 65, dall’inizio della pandemia i lombardi riconosciuti morti per Covid sono 15.662 e quasi 500 in più in una settimana. Le persone giudicate guarite sono state ieri 849, arrivando a un totale di 43.442.

I DATI

IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA