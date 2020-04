Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: a Monza e Brianza 39 casi positivi in più (4.516) L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 27 aprile sull’emergenza coronavirus. Monza e Brianza confermano l’aumento limitata di tamponi positivi, Sondrio prima provincia lombarda a crescita zero.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 27 aprile sull’emergenza coronavirus, con il vicepresidente Fabrizio Sala. Monza e Brianza continua nella linea degli scorsi giorni, con aumenti di contagi modesti rispetto al numero di tamponi effettuati: +39 rispetto al giorno precedente, arrivando così a 4.516. Forse anche per questo si registra una notizia nuova: per la prima volta una provincia, Sondrio, non ha nuovi casi positivi.

In generale in Lombardia si registrano 590 nuovi tamponi positivi, arrivando così a 73.479, mentre domenica la soglia era stata 72.889 con un +920 rispetto al giorno precedente. I tamponi - complice la giornata domenicale - sono stati meno, cioè 5.053, rispetto ai 10.857 del giorno precedente. I morti per Covid ufficiali sono nella giornata di lunedì 27 124, per un totale di 13.449 dall’inizio della crisi, rimanendo solo tra quelli ufficiali. Continuano a scendere i numeri delle persone ricoverate in terapia intensiva (-26, quindi 680 in tutta la Regione), mentre gli altri ospedalizzati per coronavirus sono 7.525, scesi quasi di mille persone (-956). Le persone dimesse dagli ospedali sono state 1.409, arrivando così a 48.471 dall’avvio dell’emergenza. «Far riprendere la Lombardia vuol dire far riprendere l’Italia, l’economia vale un quarto di quella nazionale. È un circolo che deve ripartire, ma in sicurezza» ha detto Sala affrontando su richiesta anche la questione delle celebrazioni religiose: la Regione è a favore di una ripresa, sempre ovviamente con le misure cautelative necessarie.

I casi provincia per provincia

Bergamo: 11.150, ieri 11.113 (+66) e l’altro ieri 11.047 (+45)

Brescia: 12.599 (+35), ieri: 12.564 (+24) e l’altro ieri: 12.540 (+65)

Como: 3.076 (+51), ieri: 3.025 (+83) l’altro ieri: 2.942 (+71)

Cremona: 5.971 (+5), ieri: 5.966 (+60) e l’altro ieri: 5.906 (+39)

Lecco: 2.230 (+53), ieri: 2.177 (+20) e l’altro ieri: 2.157 (+8)

Lodi: 2.936 (+10), ieri: 2.926 (+23) e l’altro ieri: 2.903 (+67)

Monza e Brianza: 4.516 (+39), ieri: 4.477 (+60) e l’altro ieri: 4.417 (+45)

Milano: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città, ieri: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano città, l’altro ieri: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano città

Mantova: 3.123 (+18), ieri: 3.105 (+23) e l’altro ieri: 3.082 (+25)

Pavia: 4.129 (+85), ieri: 4.044 (+8) e l’altro ieri: 4.036 (+45)

Sondrio: 1.132 (=), ieri: 1.132 (+2) e l’altro ieri: 1.130 (+42)

Varese: 2.496 (+29), ieri: 2.467 (+60) e l’altro ieri: 2.407 (+31)

