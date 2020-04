Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +59 casi a Monza e in Brianza (4.157) L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 20 aprile sull’emergenza coronavirus.

Sono 59 in nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, per un totale di 4.157 persone contagiate dal coronavirus. I nuovi positivi in regione sono 735 in un giorno, per un totale di 66.971 positivi all’aggiornamento di lunedì 20 aprile. I tamponi effettuati sono +6.631 per 270.486 in tutto.

I numeri continuano a dire che calano i ricoveri (-204, 10.138) e le terapie intensive (-21, 901); calano lievemente anche i decessi: +163, per un totale di 12.376 persone morte.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

Bergamo: 10.738 (+49); ieri: 10.689 (+60); l’altro ieri: 10.629 (+39)

Brescia: 12.004 (+58); ieri: 11.946 (+188); l’altro ieri: 11.758 (+191)

Como: 2.550 (+62); ieri: 2.488 (+49); l’altro ieri: 2.439 (+154)

Cremona: 5.491 (+74); ieri: 5.417 (+10); l’altro ieri: 5.407 (+94)

Lecco: 2.080 (+8); ieri: 2.072 (+42); l’altro ieri: 2.030 (+25)

Lodi: 2.740 (+16); ieri: 2.724 (+10); l’altro ieri: 2.714 (+36)

Monza e Brianza: 4.157 (+59); ieri: 4.098 (+56); l’altro ieri: 4.042 (+67)

Milano: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano città; ieri: 15.825 (+279) di cui 6.549 (+128) a Milano città; l’altro ieri: 15.546 (+269) di cui 6.421 (+95) a Milano città

Mantova: 2.913 (+8); ieri: 2.905 (+42); l’altro ieri: 2.863 (+115)

Pavia: 3.641 (+59); ieri: 3.582 (+46); l’altro ieri: 3.536 (+88)

Sondrio: 960 (+4); ieri: 956 (+19); l’altro ieri: 937 (+71)

Varese: 2.196 (+38); ieri: 2.158 (+52); l’altro ieri: 2.106 (+85)

E 1.389 in corso di verifica.

