Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +101 casi a Monza e in Brianza (3.821) L’aggiornamento di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus di martedì 14 aprile.

Sono 1.012 i nuovi casi di positività in Lombardia per un totale, a martedì 14 aprile 2020, di 61.326. A Monza e in Brianza si registra un +101 per 3.821 casi totali. Meno di 4mila i tamponi effettuati (+3.778, per un totale di 214.870). Sono i numeri dati dall’assessore al Welfare Giulio Gallera nel quotidiano aggiornamento di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.122 (-21), i ricoverati non in terapia intensiva sono 12.077 (+49) e +343 (17.821) i dimessi con un passaggio in ospedale. Non diminuisce il numero dei decessi: +241 per un totale di 11.142 dall’inizio dell’emergenza.

Dopo aver ricordato che «per primi in Italia inizieremo i test sierologici con prelievo ematico», l’assessore ha informato che si è insediata la commissione sulle Rsa: «Vogliamo ci sia quadro indipendente e autorevole che si basa su dati scientifici e che possa raccontare cosa è realmente successo in questi mesi e se ci sono stati errori, qualche ammanco da parte dei gestori e quindi come rimediare. E indipendente e restituirà in maniera trasparente i risultati il prima possibile».

«Tutti gli sforzi - ha concluso - hanno portato a risultati positivi, gli ospedali ci dicono che persone che si presentano al pronto soccorso con sintomi normali e più alto dei pazienti con patologie Covid. Abbassare la guardia potrebbe essere pericoloso. Dovremo convivere con questo virus tenendo conto che la quotidianità sarà diversa».

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.426 (+35)

ieri: 10.391 (+82)

l’altro ieri: 10.309 (+51)

Brescia: 11.093 (+35)

ieri: 10.968 (+100)

l’altro ieri: 10.868 (+269)

Como: 2.106 (+91)

ieri: 2.015 (+91)

l’altro ieri: 1.924 (+99)

Cremona: 5.172 (+227)

ieri: 4.945 (+224)

l’altro ieri: 4.721 (+63)

Lecco: 1.970 (+59)

ieri: 1.911 (+30)

l’altro ieri: 1.881 (+21)

Lodi: 2.569 (+10)

ieri: 2.559 (+16)

l’altro ieri: 2.543 (+71)

Monza e Brianza: 3.821 (+101)

ieri: 3.720 (+81)

l’altro ieri: 3.639 (+64)

Milano: 14.350 (+189) di cui Milano città 5.914 (+57)

ieri: 14.161 (+481) di cui Milano città 5.857 (+296)

l’altro ieri: 13.680 (+412) di cui 5.561 a Milano città (+193)

Mantova: 2.631 (+60)

ieri: 2.571 (+85)

l’altro ieri: 2.486 (+75)

Pavia: 3.246 (+53)

ieri: 3.193 (+60)

l’altro ieri: 3.133 (+84)

Sondrio: 849 (+53)

ieri: 796 (+76)

l’altro ieri: 720 (+36)

Varese: 1.813 (+102)

ieri: 1.711 (+48)

l’altro ieri: 1.663 (+30)

E 1.280 in corso di verifica.

